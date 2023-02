قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

إيلاف من برلين: بدأت فعاليات الدورة الـ73، من مهرجان برلين السينمائي (برليناله) مساء الخميس 16 فبراير، والتي تستمر حتى 26 من فبراير الجاري، وتشهد عرض ما يقارب من 300 فيلم في مختلف أقسامه.

وينافس في المسابقة الدولية للمهرجان 19 فيلمًا، من المكسيك وكندا وألمانيا وإسبانيا والصين واليابان وفرنسا وغيرهم، على جائزة الدب الذهبي، إحدى أهم الجوائز السينمائية في العالم.

بلاك بيري.. قصة الصعود والانهيار

من أبرز أفلام المهرجان المنافسة على المسابقة الدولية، الفيلم الكوميدي (BlackBerry) من كندا، إخراج الكندي مات جونسون والذي تدور أحداثه حول شركة الهواتف الذكية الكندية الشهيرة "بلاك بيري"، ذلك الاختراع الذي غير وجه البشرية خلال السنوات الماضية، ويشارك فى بطولته جاى باروشيل وجلين هويرتون وكارى إلويس.

وقصته تدور حول شركة التكنولوجيا "بلاك بيري" أعلى الشركات الكندية من حيث القيمة السوقية، والتي اخترعت أول هاتف ذكي، ونجحوا نجاحًا كبيرًا في العالم كله، ولكنهم سرعان ما انهارت طموحاتهم، بسبب عدم نجاحهم في الاستمرار وسط المنافسة الواسعة للشركات الأحدث منهم، والتي بدورها اتخذت من اختراعهم لبنة لبناء مشاريعهم، ولكنهم سحقوا العلامة التجارية الأم "بلاك بيري".

والفيلم من بطولة الممثل الكندي جاي باروشيل في دور المؤسس المشارك للشركة مايك لازاريديس وجلين هويرتون كرئيس تنفيذي مشارك جيم بالسيلي.

والفيلم من مقتبس من كتاب 2015 Losing the Signal: The Spectacular Rise and Fall of BlackBerry من تأليف شون سيلكوف وجاكي ماكنيش.



ألمانيا الأكثر حضورًا في المسابقة

تنافس ألمانيا بخمسة أفلام في المسابقة، لتصبح بذلك الدولة الأكثر حضورًا في المهرجان المقام في العاصمة الألمانية برلين، وهم:

1- موسيقى Music، للممثلة والمخرجة الألمانية أنجيلا شانيليك التي حصلت في 2019 على جائزة الدب الفضي لأحسن مخرج عن فيلمها "كنت في البيت ولكن - I Was at Home, But".

وتدور أحداث الفيلم حول (جون) اللقيط الذي يدخل السجن، ويقابل سجانة تدعمه وتسجل أغنياته، وتتعمق علاقتهما داخل أسوار السجن.

2- حتى نهاية الليل Till the End of the Night، للمخرج والناقد الألماني كريستوف هوخهاوسلر، وتدور أحداث العمل البوليسي حول ضابط يستخدم سجينة في الإيقاع بمجرم خطير، مقابل الإفراج عنها.



3- إينجبورج باخمان رحلة في الصحراء Ingeborg Bachmann – Journey Into the Desert، للمخرجة مارجريتا فون تروتا والتي حصلت على جائزة أسد فينيسيا الذهبي من قبل عام 1987، عن فيلمها "الشقيقات الألمانيات The German Sisters".

4- يومًا ما سنقول لبعضنا كل شيء Someday We’ll Tell Each Other Everything للمخرجة الألمانية إيميلي آتيف، ومأخوذ عن رواية للكاتبة دانيلا كرين وتدور أحداثه في صيف 1990، في الفترة التي تلت أحداث سقوط جدار برلين، حول مجموعة من الأبطال الذين يعيشون في قرية متطرفة على الحدود بين الجانبين الألمانيين، فتتغير حياتهم بعد اتحاد الدولة.

5- والفيلم الأخير هو مشتعل Afire، للمخرج كرستيان بيتزولد، الدائم الحضور في دورات مهرجان برلين بأفلامه، والفيلم هو الجزء الثاني من ثلاثية بدأها بفيلم "أوندينه Undine" الذي نال جائزة أحسن ممثلة في المهرجان عام 2020.

وتدور أحداثه حول 4 أصدقاء شباب يجتمعون في منزل صيفي، من بيهم كاتب شاب، تؤرقه الكتابة، وخوفه من عدم إكتمال كتابه وتسليمه للناشر في موعده.

فيلما رسوم متحركة وفيلم تسجيلي وحيد

من أبرز ملامح الأفلام المنافسة في المسابقة الرسمية هذا العام أيضًا هو مشاركة فيلما رسوم متحركة أحدهما من اليابان وهو "سوزومي Suzume"، للمخرج ماكوتو شينكاي، والذي يعد مفاجأة المهرجان، نظرًا لأنه أول فيلم تحريك ياباني يشارك في المسابقة منذ عام 2002، وقد عُرض الفيلم تجاريًا في بلاده، خلال شهر نوفمبر الماضي، وحقق إيرادات وصلت إلى 13.5 مليون دولار، ليصبح واحدًا من أنجح الأفلام اليابانية في تاريخ بلاده، وتدور أحداثه حول فتاة تفتح بابًا غامضًا، وتكتشف بعدها أنها فتحت عدة أبواب تعرض بلادها لأخطار وكوارث عدة، فتحاول إغلاقها.

أما فيلم الرسوم المتحركة الثاني والذي دخل المسابقة في اللحظات الأخيرة هو من الصين، ويحمل اسم (مدرسة الفنون 1994 Art College 1994)، للمخرج الكبير لو جيان، وتدول أحداثه في التسعينات، حول مجموعة شباب ينضمون إلى مدرسة الفنون بالتزامن مع بدء الصين في تغيير سياستها والانفتاح على العالم الخارجي، ويعكس الفيلم تأثير ذلك التغيير عليهم.



ويشارك في المهرجان فيلم تسجيلي وحيد هذا العام وهو (في أدامان On the Adamant)، للمخرج الفرنسي المخضرم نيكولا فليبير، ويدور حول مركز رعاية خاصة اسمه "أدامان" يقع على متن عوّامة في نهر السين، ومخصص لعلاج البالغين المصابين بأمراض عقلية، ومساعدتهم في التحسن، والتعامل مع نظرة المجتمع لهم.

أفلام أخرى ضمن المنافسة

ويشارك عدد آخر من الأفلام في المسابقة وهي: حيوات سابقة Past Lives من الولايات المتحدة، و طوطم Totem من المكسيك، وبقاء اللطف The Survival of Kindness من أستراليا، والمحراث The Plough من فرنسا، وصبي الديسكو Disco Boy من إيطاليا، وعشرون ألف فصيلة من النحل 20.000 Species of Bees من إسبانيا، ومانودروم Manodrome من بريطانيا، والبرج بلا ظل The Shadowless Tower من الصين، وأعراف Limbo من أستراليا، ومعيشة سيئة Bad Living من البرتغال.