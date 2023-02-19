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إيلاف من برلين: شهد المؤتمر الصحفي للفيلم الوثائقي (Superpower)، للممثل والمخرج العالمي شون بن، والذي يتحدث عن ما تعانيه أوكرانيا في حربها ضد روسيا، والمقام ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ73 إقبالًا كبيرًا من الحضور، حيث تحدث المخرج عن كواليس تصوير الفيلم، معلنًا عن دعمه لأوكرانيا.

شون بن: هدفي أن يرى العالم ما يحدث في الواقع

خلال المؤتمر الصحفي أكد الممثل والمخرج العالمي شون بن، أنه لم يتواصل مع الجانب الروسي، أثناء تصويره للفيلم الذي يتناول ما يحدث في أوكرانيا، لأن موقفه من تلك الحرب واضح.

وأكد أن شغله الشاغل خلال تصوير ذلك العمل، كان إيصال ما يحدث على أرض الواقع للعالم دون تزييف أو تحريف، ولم يكن لديه أية أغراض أخرى.

زيلنسكي كان سببًا في ولادة مشاهد بالفيلم

وأكد المخرج، أن السبب الرئيسي لتصويره بعض المشاهد في الفيلم كان تصور خطر بباله أنه لن يرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلًا إنه أخذ موضوع التصوير على محمل شخصي جدًا، ووصف الرئيس الأوكراني بأنه شجاع ويحارب من أجل حماية أسرته والشعب الأوكراني بأسره.

وأشار إلى أنه لا يحب شيء في الحياة مثل جلوسه والحديث مع "زيلينسكي"، لافتًا إلى أن الأخير شاهد الفيلم قبل عرضه في مهرجان برلين.

رحلة شون بن إلى كييف

وقال شون بن، أنه ذهب ليشارك في الصفوف الأمامية مع الجنود الأوكرانيين، المدافعين عن وطنهم، وشبههم بفريق "البيتلز" الشهير، حيث إنهم نجحوا في توصيل صوتهم للعالم كله.

وأكد على أنه يتمنى أن يرى العالم كله الفيلم ليتعرفوا عما يجري على الأراضي الأوكرانية، ودعا الموزعين في كافة أنحاء العالم خاصة في أمريكا للحصول عليه وتوزيعه في دور العرض لتتاح الفرصة للجمهور لمشاهدته.

الفيلم يوثق أوكرانيا ما قبل وبعد الحرب

وأكد المخرج أيضًا أن الفيلم تم تصوير مشاهد منه في أوكرانيا قبل الهجوم الروسي عليها، وبعده أيضًا، ليوثق التغيرات التي طرأت على الدولة نتيجة للحرب، لافتًا إلى أنه كان حريص أيضًا على تصوير الجنود في الصفوف الأمامية وفي لحظات الضرب الأولى.

احتفاء خاص من برلين لأوكرانيا

ويأتي المؤتمر الصحفي للفيلم الوثائقي عن أوكرانيا، كأحد ملامح دعم الدورة الـ73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي للعاصمة كيف في حربها ضد روسيا، حيث استقبل المهرجان في افتتاحه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باحتفاء كبير من الجمهور أيضًا، حيث طل عليهم من خلال بث مباشر ليحدثهم عن بلاده والفيلم الذي يقدمه لهم صديقه شون بن دعمًا لهم.