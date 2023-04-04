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إيلاف: أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن تكريم النجم المصري الكبير حسين فهمي بجائزة خاصة عن مجمل أعماله، يستلمها خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة عشر من المهرجان، والتي تقام في الفترة بين 28 أبريل و4 مايو 2023 في مدينة مالمو السويدية.

يُقام الحفل في القاعة الملكية (رودهوسيت) تحت رعاية مدينة مالمو وبحضور العمدة. كما يُلقي فهمي خلال المهرجان درسًا في السينما (ماستركلاس) يُقام في مكتبة مالمو الرئيسية.

ويمتلك حسين فهمي مسيرة فنية هائلة تمتد لأكثر من نصف قرن، منذ أن لعب دوره الأولى في فيلم "دلال المصرية" للمخرج حسن الإمام عام 1970 وحتى أحدث أدواره في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف المعروض خلال شهر رمضان الحالي.

مسيرة قدم فهمي خلالها أكثر من مائتي فيلم ومسلسل ومسرحية وعمل إذاعي، وعمل مع أكبر مخرجي السينما المصرية، مثل يوسف شاهين وكمال الشيخ وهنري بركات ومحمد خان وغيرهم، بالإضافة لشغله مناصب ثقافية مختلفة منها رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترتين، الأولى بين 1998 و2001، والثانية بدأت من 2022 ومستمرة حتى يومنا هذا.

هذا وعلّق مؤسس ومدير مهرجان مالمو محمد قبلاوي على التكريم قائلًا: "التكريم ليس تقليدًا سنويًا في مهرجان مالمو، فالأمر لا يرتبط فقط بحضور نجم أو مخرج كبير للمدينة، ولكن المهرجان يُقدم تكريمًا فقط عندما يحضر من يستحقه. هذا العام نسعد بحضور أسطورة سينمائية هو النجم حسين فهمي الذي أوجد بمسيرته مكانًا داخل ذاكرة كل مُشاهد للسينما والدراما العربية".

ومن جانبه أبدى النجم حسين فهمي سعادته بالتكريم، مؤكدًا تقديره لما أنجزه مهرجان مالمو من إضافة للسينما العربية خلال السنوات السابقة، وتطلعه لمقابلة جمهور المدينة والحديث معهم حول مسيرته السينمائية.

ويقام درس السينما في مكتبة مدينة مالمو في تمام الثالثة من عصر الأحد 30 أبريل، ويدير النقاش الناقد أحمد شوقي الذي أصدر عام 2022 كتابًا بعنوان حسين فهمي.. سيرة السينما المصرية في نصف قرن.