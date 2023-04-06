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إيلاف: كشفت نتفليكس عن الصور الأولى لفيلمها العربي الجديد "الخطّابة"، أحد أحدث أفلام الإثارة النفسية، الذي جرى تصويره في مدينة العلا التاريخية العريقة وعالمها السحري الفريد. ويعدّ فيلم "الخطّابة" من أوائل أفلام الإثارة النفسية التي تنتج في السعودية.

يروي الفيلم قصة طارق (حسام الحارثي)، وهو موظف يعمل في قسم تكنولوجيا المعلومات، يقع في غرام المتدربة الجديدة (نور الخضراء)، ما يدفعه للحاق بها في رحلة إلى منتجع صحراوي محاط بقوة غريبة، حيث يلتقي الخطّابة (ريم الحبيب) التي تعد الرجال بإيجاد العروس المثالية. وحين يتجول طارق خارج أسوار المنتجع، يكتشف أن ثمة لعنة قديمة تحيط به.

الفيلم من إنتاج استوديوهات "تلفاز11" ومن إخراج عبد المحسن الضبعان. جرى تصوير الفيلم بالكامل في مدينة العلا السعودية، المدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي.