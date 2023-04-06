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إيلاف: أطلقت شركة "Day Two Pictures" العرض الاول لفيلم "Weekend" في صالات جراند سينما بمجمّع ABC الاشرفية يوم الثلاثاء ٤ نيسان ٢٠٢٣ بحضور عدد كبير من الوجوه الفنية الاعلامية والسياسية.

فيلم "Weekend" رومانسي كوميدي يطرح قصة حقيقية عن واقع اجتماعي صوّره سامي كوجان بنصّ عفوي سهل وتسلسل منطقي يجمع المتعة والرقيّ في نفس الوقت اضافةً الى عنصر المفاجأة في حبك القصة.



امّا ابطال العمل فكلٌّ عمل على ايصال الدور بحرفية واقناع.

النجمة شيراز بتجربتها السينمائية الاولى، تلعب دور حبيبة عمر، فؤاد يمين، الذي وكعادته جعلنا نتعاطف معه في مواقفه الحزينة الصعبة والمضحكة في آنٍ، امّا كارلا بطرس والدة شيراز وحبيبة عمر السابقة تُتقن بادخالنا في حيثيات القصة باسلوبها المحبب ونزيه يوسف الذي يلعب دور الاب الحريص على مشاعر ابنته يجرّنا الى مشاهدٍ طريفة بأداءٍ مميز وصائب.

الفيلم يجمع عدد من الممثلين المخضرمين الذين رسموا بسمة على وجوه كلّ الحاضرين.

فيلم Weekend وهو من انتاج شركة Day Two Picures كتابة واخراج سامي كوجان بدأ عرضه في جميع الصالات اللبنانية في ٦ نيسان ٢٠٢٣.

كاميرا إيلاف كانت حاضرة والتقت ابطال العمل، المزيد من التفاصيل في هذا التقرير المصور.