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إيلاف: أطلقت شركة لاجوني Lagoonie Film Production بالاشتراك مع شركة Rise Studios الإعلان الرسمي لفيلم العيد "ساعة إجابة" وهو من إخراج مصطفى أبو سيف، فكرة أحمد شيكو، وتأليف ورشة (ورق عنب) لكتابة السيناريو.



"أنا مش فاهم حاجة" جملة قالها ياسين (سليم مصطفى) في الإعلان الرسمي للفيلم، تعبر بشكل كبير عن حالته المشوشة التي يعيشها بعد تورطه في مغامرات عجيبة، وتعرضه إلى مواقف معقدة، والتي تزداد تعقيداً وغموضاً باشتباك ياسين مع عدد كبير من الشخصيات غريبة الأطوار، ذات خلفيات اجتماعية ونفسية متباينة، فهل سيتمكن ياسين بالنهاية ووسط كل هذه الأجواء من فهم ما يحدث حوله؟.

تدور أحداث فيلم ساعة إجابة حول طفل في الثامنة من عمره تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطاً كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر.

والفيلم بطولة سليم مصطفى، والنجوم؛ سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضاً.