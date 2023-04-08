قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من الرياض: كشف مهرجان هوليوود للفيلم العربي، عن قائمة الأفلام المشاركة بفعاليات دورته الثانية، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 إلى 29 أبريل الجاري.

من بين الأفلام المشاركة ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة فيلمين سعوديين الأول بعنوان "جنون" للمخرج معن عبد الرحمن،ك، والثاني هو "أغنية الغراب" للمخرج محمد السلمان.

من جانبه، علق إبرام ميخائيل، المدير الفني للمهرجان، قائلا: "سعداء بتواجد السينما السعودية ضمن فعاليات الدورة الثانية، خاصة وأنها شهدت مؤخرا تطورا كبيرا، وهو ما يعد حافزا لجمهور المهرجان في الولايات المتحدة الذي يحرص دائما على متابعة أحدث الإنتاجات".

يشار إلى أن فيلم "جنون" عرض في عدة مهرجانات سينمائية كمهرجان البحر الأحمر السينمائي ومالمو للسينما العربية، ومهرجان الأفلام السعودية.

فيما كان قد تم اختيار فيلم "أغنية الغراب" لتمثيل المملكة العربية السعودية في فئة أفضل فيلم دولي بجوائز "الأوسكار" لعام 2023،.

تنطلق فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، والتي تحمل اسم المخرج الكبير الراحل محمد خان، في الفترة من 26 إلى 29 أبريل الجاري، بسيتي ووك هوليوود، ومن المنتظر أن تشهد نسخته هذا العام حضور نخبة كبيرة من صناع السينما في العالم، بالإضافة لعرض عدد من أفضل الإنتاجات السينمائية.