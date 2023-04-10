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إيلاف: تشيد مجموعة شانيل لربيع وصيف عام 2023 بالتصاميم الأيقونية لمؤسستها ، كوكو شانيل ، بينما تغرس العناصر المعاصرة في كل قطعة. تتميز المجموعة بالألوان الجريئة والمطبوعات المختلطة والتفاصيل المعقدة التي تضيف لمسة من الحداثة إلى التصاميم الكلاسيكية.

تم إضفاء لمسة جديدة على الفستان الأسود الصغير الشهير مع خطوط غير متناظرة، وقواطع، وتوشيحات من الدانتيل. وفي الوقت نفسه، تم تجديد بدلة شانيل الكلاسيكية بأقمشة غير متوقعة، مثل الجلد والدنيم، ومزينة بزخارف مثل الشراشيب والترتر.

تم تحديث خياطة اللحف المميزة من شانيل أيضًا بأنماط هندسية جريئة، مما يعطي بُعدًا جديدًا للحقائب والإكسسوارات الكلاسيكية للعلامة التجارية.

تمزج هذه المجموعة لعام 2023 بسلاسة بين القديم والجديد ، مما يخلق مجموعة خالدة ومعاصرة. إإنه احتفال بإرث مؤسسة العلامة وشهادة على الأهمية الدائمة لها في عالم الموضة.