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إيلاف: بعد نجاح الموسم الأول، يأتي الموسم الثاني من الكوميديا الاجتماعية السعودية "سكة سفر" على MBC1 و"شاهد" اعتباراً من 12 إبريل الجاري.

تدور الأحداث في جنوب السعودية، وتبدأ القصة بعد تلقي الأخوة الثلاثة اتصالاً من خالهم طالباً مساعدتهم في إدارة فندق صغير مهدد بالإزالة. يضم العمل ضيوفاً متجدّدين في كل حلقة ضمن قالبٍ كوميدي حاضر باستمرار.

"سكة سفر 2" من إخراج رامي رزق الله. بطولة سعد عزيز، صالح أبوعمرة، محمد الشهري، وضيوف شرف متجددين على مدار الحلقات.



سعد عزيز: تتضمّن القصة الكثير من المغامرات

يستهل سعد عزيز كلامه بالقول: "أنا وصالح ومحمد أصدقاء من قبل "سكة سفر"، عرفنا بعضنا أكثر في الموسم الأول، لذا فمن الطبيعي أن نكون أكثر انسجماً في الموسم الثاني، وأتمنى أن تنعكس هذه الكيمياء إيجابياً على المشاهدين".ويضيف عزيز حول العمل: "صوّرنا في "تانومة" في الجنوب، ولم نواجه صعوبات تُذكر، باستثناء البرد والضباب.. ولكننا استمتعنا بجمال الطبيعة في عسير، إلى جانب الهدوء والنوم الصحي والجو الجميل والمناظر الخلابة. أضف إلى ذلك كرم أهل الجنوب الذي لمسناه يومياً مع فريق العمل".

وحول أحداث الموسم الثاني، يوضح عزيز: "سنشاهد رحلة ٣ أخوان إلى الجنوب بناءً على طلب من خالهم بعد إلحاحه على قدومهم. لن أتكلّم عن المفاجآت في الرحلة لكنني أحب أن أقول أن القصة تتضمّن الكثير من المغامرات، حيث سنرى كيف يتصرف الأخوة خارج منطقة الراحة التي تعوّدوا عليها، وكيف سيتمكنون من التأقلم بعيداً عن المحطة والفندق والبقالة، وكيف سينضجون سوياً". وعن شخصية وليد في العمل، يقول عزيز: "تجربة جميلة لوليد يكتشف نفسه من خلالها وتغيّر فيه الكثير. فالجنوب يوقظ فيه مشاعر لم يعشها فالمنطقة ترتبط بوالدته الراحلة التي توفيت عند ولادته، لذ نراه يشعر بوالدته رغم عدم معرفته بها.. تلك التجربة تحمل أثراً نفسياً عليه، بالإضافة إلى أننا سنرى جانباً مختلفاً من وليد الطموح الذي لا يريد أن يسير على خطوات أخوته من حيث الدراسة والعمل".



صالح أبو عمرة: يعيش خالد هذا الموسم قصة لن يتوقعها

يتطرّق صالح أبو عمرة إلى الموسم الثاني فيقول: "نحن في عالمٍ جديد على الشخصيات، فالموسم الماضي تركز حول المحطة والصحراء المحيطة بها. في هذا الجزء قررنا أن نذهب باتجاه جديد يتضمن مزيداً من المغامرات، كما أردنا أن نكتشف ما هو خارج عن إطار الشخصيات وعالمها، لذا ذهبنا في رحلة لاكتشاف أنفسنا وتحقيق أحلامنا". ويضيف أبو عمرة: "سنرى اختلافاً بصرياً واضحاً، وكذلك من حيث المضمون، لكن الأخوة الثلاثة يحافظون على علاقتهم التي أحبها الناس، لذلك نركز أكثر على الشخصيات ونحاول الغوص في أعماقها". وحول شخصية الخال، يقول أبو عمرة: "الخال ربما سيكون أصل التحدي وهو من سيدخلنا في المغامرة، إذ سيلعب دوراً بارزاً في تحفيزنا على أشياء لم نتخيل أن نفعلها من قبل كإخوة."

وحول شخصية خالد التي يقدمها، يقول أبو عمرة: "يعيش خالد هذا الموسم قصة لن يتوقعها، فهو بطبيعته إنسان محب لكل من حوله، لكن هذه المرة تنجرف مشاعره باتجاهٍ واحد مما سيجعل من هذا الحدث الأبرز وربما سيضعه في مواجهة مباشرة مع خاله." ويختم أبو عمرة: "هذا الموسم من إخراج رامي رزق الله وسنتابع مشهدية بصرية مختلفة، سيّما أننا صورنا تحت المطر أحياناً، وكذلك في الشمس وتحت الغيم، ضمن أجواء رائعة، في موازاة سلسلة من الأحداث المتسارعة المليئة بالمغامرات والتشويق".



محمد الشهري: شخصية ناصر ستشهد تطوراً من النواحي النفسية والسلوكية

يشدد محمد الشهري على أهمية تصوير هذا الموسم في منطقة عسير، ويضيف: "حرصنا على إبراز كل التفاصيل المتعلقة بهذه المنطقة من ناحية الثقافة والطبيعة والطابع العام، فالتصوير تم في منطقة جبلية مختلفة عن معظم طبيعة المملكة عموماً، وذلك ما ينعكس على الأحداث والشخصيات".

وحول الخطوط العريضة لقصة هذا الموسم، يوضح الشهري: "نستغرب بدايةً الاتصال من خالنا الذي يلحّ على ذهابنا إليه، وفور وصول الأخوة إلى الجنوب يقعون في ورطة نعيش تفاصيلها خلال الموسم، لكن في نفس الوقت سيكون للورطة جانب إيجابي ينعكس على نضجنا وتطوّر شخصياتنا". وحول الاختلاف بين الموسم الأول والثاني يقول الشهري: "تختلف حلقات هذا الموسم من حيث كونها مرتبطة بخط قصصي واحد (storyline) يتغير ويتطوّر على مدى الحلقات". وحول شخصية ناصر التي يقدمها، يقول الشهري: "ناصر لا يزال محباً لنفسه ويفكر في مصلحته أولاً، لكن هذا لا يلغي حبه لأخوته. كما أن شخصية ناصر ستشهد تطوراً من النواحي النفسية والسلوكية. من جانبٍ آخر حاولنا أن نقدم كوميديا الموقف بحيث نصنع الكوميديا عبر ردود أفعالنا على الموقف بحد ذاته والذي غالباً ما يكون جدياً، ولعل تلك المفارقة هي ما يميز "سكة سفر"، وقد لمسنا إعجاب المشاهدين بهذه التقنية منذ الموسم الأول." ويختم الشهري: "وَصَلنا من خلال ردود أفعال المشاهدين أن الشخصيات التي نلعبها تشبه الناس من حولنا، فكل مشاهد يمكنه أن يربط شخصياتنا بأحد أفراد عائلته أو أصدقائه، الأمر الذي حمّلنا مسؤولية مضاعفة في أن نكون شخصيات طبيعية تواجه مشكلاتها بصورة واقعية تشبه الناس العاديين وتعبّر عنهم وتعكس واقعهم وحياتهم".

