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إيلاف من هوليود: يستعد مهرجان هوليوود للفيلم العربي، لاستضافة فعاليات دورته الثانية التي ستنطلق في الفترة من 26 إلى 29 أبريل الجاري، في سينما يونيفرسال وهو مجمع سينمائي ضخم تابع للشركة العالمية " يونيفرسال ستوديوز" الرائدة في مجال صناعة السينما.

من جانبه، أكد مايكل باخوم، مدير مهرجان هوليوود للفيلم العربي، أن المهرجان محظوظ للغاية باستضافة يونيفرسال ستوديوز لفعاليات دورته الثانية، نظرا لكونها إحدى أضخم الشركات التي ساهمت بالعديد من الإنتاجات السينمائية الهامة على مدار العقود السابقة، وبخلاف أهميتها ومكانتها البارزة في صناعة السينما، فإنها تعد من أهم الأماكن السياحية في العالم التي يقصدها الآلاف لمشاهدة مواقع تصوير أشهر الأفلام والاستمتاع بالخدمات الترفيهية المتنوعة، وهو ما سيتيح لضيوف المهرجان تجربة فريدة بالتأكيد.

يشار إلى سينما يونيفرسال، تم افتتاحها عام 2017 بمشاركة المخرج العالمي الكبير ستيفن سبيلبرغ، فيما تم تصميمها على هيئة مسارح مزودة بأحدث تقنيات الصورة والصوت، لذا فإن الشركة دائما ما تقيم بها الحفلات الخاصة بأحدث إنتاجاتها.

تنطلق فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، والتي تحمل اسم المخرج الكبير الراحل محمد خان، في الفترة من 26 إلى 29 أبريل الجاري، بسيتي ووك هوليوود، ومن المنتظر أن تشهد نسخته هذا العام حضور نخبة كبيرة من صناع السينما في العالم، بالإضافة لعرض عددا من أفضل الإنتاجات السينمائية.

مهرجان هوليوود للفيلم العربي، يقام ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي الأمريكي، التي تنطلق في أبريل من كل عام بالمدينة التي تحمل نفس اسم المهرجان، وذلك بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال أفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، هذا بخلاف تعريف صناع السينما العالمية بصناعة السينما العربية وأوجه تفردها وتميزها، ومناقشة التحديات والمشاكل التي تواجهها بالإضافة إلى سبل تطويرها، فيما يسعى أيضًا لخلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها، والتعرف منهم مباشرة على قضاياهم وهويتهم الثقافية.

يوفر المهرجان تغطية إعلامية من خلال مجموعة كبيرة من المنصات الغربية المتخصصة في مجال السينما لتحقيق أكبر قدر من الانتشار للأعمال المشاركة، بجانب إقامة عدة أنشطة تتضمن "سوق للمهرجان".