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إيلاف: تستعد منصة برايم فيديو لعرض فيلم "Citadel" من بطولة بريانكا شوبرا جوناس وريتشارد مادن.

تدور الأحداث حول "Citadel" وكالة تجسس عالمية مستقلة، سقطت قبل ثماني سنوات، وكانت مكلفة بالمحافظة على سلامة وأمن الجميع، حيث تعرضت للتدمير من قبل عملاء أنتيكور وهي اتحاد قوي يتلاعب بالعالم في الخفاء.

مع سقوط Citadel ، تم محو ذكريات عملاء النخبة ماسون (ريتشادر مادن)، وناديا سنه (بريانكا شوبرا جوناس)، واللذين تمكنا بصعوبة من النجاة بحياتهما وبقيا مختبئين منذ ذلك الحين، وتمكنا من بناء حياة جديدة بهويات جديدة غير مدركين لماضيهما.

وفي إحدى الليالي، عندما يتعقب ماسون زميله السابق في Citadel ، برنارد أورليك (ستانلي توتشي)، الذي يحتاج بشدة إلى مساعدته لمنع مانتيكور من إقامة نظام عالمي جديد. يبحث ماسون عن شريكته السابقة ناديا ويبداً الجاسوسان في مهمة تأخذهما حول العالم في محاولة لإيقاف مانتيكور، كل ذلك أثناء علاقة مبنية على الأسرار والأكاذيب والحب الخطير الذي لا يموت.

يشارك في المسلسل عدد من الممثلين بما فيهم ريتشارد مادن يلعب دو ماسون كين، إلى جانب بريانكا شوبرا جوناس في دور ناديا سنه، وستانلي توشي في دور بيرنارد أورليك، وليزلي مانفيل بدور داهليا أرشير، وأوسي إخيلي بور كارتر سبنس، وأشلي كامينجز بدور أبي كونروي، ورونالد مولرز بدور أنديراس سيجلي ودافيك سيجلي، وكاولين سبرنجال بدور هيندريكس كونروي.

قامت استوديوهات أمازون وشركة AGBO لـروسو برذراز بإنتاج المسلسل بمشاركة أنتوني روسو، وجو روسو، ومايك لاروكا، وأنجيلا روسو-أوتستوت وسكوت نيمز لصالح AGBO ، حيث عمل ديفيد ويل كمدير للمسلسل ومنتج تنفيذي. يعمل جوش أبلباوم وأندريه نيميك وجيف بينكنر وسكوت روزنبرغ كمنتجين تنفيذيين لـ Midnight Radio. كما يعمل نيوتن توماس سيجل وباتريك موران أيضاً كمنتجين تنفيذيين.