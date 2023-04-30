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إيلاف: يعود مسلسل "الثمن" في حلقات جديدة، وتستمر الصراعات التي يخوضها زين مع المنافسين والمترصدين له، والذين يعرقلون نجاحاته على MBC1 و"MBC العراق"، وتعرض الحلقات على شاهد بدون اشتراك تزامناً مع عرضها على الشاشة.

في هذا الوقت، تحاول سارة الحفاظ على حضانة ابنها، خصوصاً أنها ما تزال مهددة بفقدان حضانته. أما كرم، فيخوض صراعاً مع المرض العضال، فهل يتمكن من الانتصار عليه؟

يضم مسلسل "الثمن" كل من باسل خياط، رزان جمال، نيقولا معوّض، سارة أبي كنعان، صباح الجزائري، رفيق علي أحمد، رنده كعدي، والشباب منهم طلال مارديني، وسام فارس، نانسي خوري، ريام كفارنة، ريم خوري، وبمشاركة الفنانين القديرين عدنان أبو الشامات وريموند عازار، فيفيان أنطونيوس، ومع الضيوف ماهر صليبي، رينيه غوش، شربل زيادة وجان قسيس، إعداد حوار العمل يم مشهدي وإخراج فكرت قاضي.

