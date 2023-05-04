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إيلاف: أطلق الفنان اللبناني فادي اندرواس أغنية "روك" جديدة حملت عنوان "كيف بتنسى حدا"، كتبها ولحّنها رامي الشافعي، ووزعها عمر صباغ، وكانت لمسة العازف التركي الشهير ilter kurcala في الsolo غيتار الشرقي إضافةً مميزة للأغنية. وقد جاء اختيار هذا الثنائي لفادي أندراوس إيماناً منهما على إيصال هذا النمط الغنائي من خلاله والذي يحمل في جمله الموسيقية الكثير من الثورة والصخب والشباب والقدرة التعبيرية عن المشاعر.



فادي كعادته يجيد الإمساك بهذا النوع من الأغنيات الذي يليق بصوته وشكله وحضوره، يردّ جمهوره إلى أصداء "طلعي مني"، "هيدا مش أنا" و"بقلبي ضلي"... أداء عاطفي متمكّن للأغنية وحضور قوي في الفيديو كليب الذي أخرجه عادل سرحان. ويظهر فيه فادي بصورة فيها الكثير من روح المغامرة ترجمتها مشاهد الوثب بدراجته النارية باحتراف كبير والتي احتاجت تلك المشاهد الخطيرة إلى أكثر من شهرين من التمرينات المكثفة والتي أبدع المخرج سرحان في تظهيرها وسط الطبيعة الخلابة في جبال الزعرور والبترون وبظروف مناخية صعبة مع تدني درجات الحرارة بشكل كبير أرغمت فادي على تحدّيها وإكمال التصوير بكل احتراف ومهنية.

"كيف بتنسى حدا" هو عمل فنّي متكامل من إنتاج شركة فادي أندراوس الخاصّة للإنتاج &Rawos Creation ومن توزيع شركة Watary Digital. والأغنية متوفّرة على كافّة المتاجر الرقمية العالمية والكليب على قناة فادي أندراوس الرسمية على يوتيوب.

