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إيلاف: أطلقت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، أغنية جديدة تحمل عنوان "شغّل موسيقى" من ألبومها الجديد “كاريزما”، وهي من كلمات عامر لوند، وألحان علي حسون وميكس وماستر فادي جيجي، وإخراج دان حدّاد.

الجدير ذكره أن الفنانة اللبنانية خطفت الأنظار بإطلالة ساحرة على الملصق الدعائي لألبومها “كاريزما” لذي سيصدر خلال أيام وهو من إنتاج وتوزيع شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”.

وظهرت على الملصق الدعائي وهي ترتدي فستانا أزرق اللون من تصميم "إيريس فان هيرين"، وفكرته مستوحاة من أجواء اليونان القديمة والأساطير، وينتمي إلى مجموعة خريف وشتاء 2022.