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إيلاف: تقدم "FIG Retail" مجموعة ربيع وصيف 2023 من FALKE و Hanro و Derek Rose و Emporio Armani Underwear and Beachwear و Max Mara Leisure and Beachwear إلى الإمارات العربية المتحدة - أصبحت المجموعات سهلة الارتداء أكثر شهرة من أي وقت مضى!

أصبحت ملابس Leisurewear ، المعروفة أيضًا باسم athleisure ، اتجاهًا عالميًا للأزياء في السنوات الأخيرة. تم تصميم هذا النمط من الملابس ليكون مريحًا وأنيقًا ، ومناسبًا للارتداء غير الرسمي في الحياة اليومية ، وكذلك للأنشطة الترفيهية. كان مفهوم الملابس الترفيهية موجودًا منذ عقود ، ولكن لم يكن حتى أوائل العقد الأول من القرن العشرين قد انطلق بالفعل.

كان كوكو شانيل أول شخص قدم مفهوم الملابس الترفيهية. في العشرينيات من القرن الماضي ، صممت ملابس مريحة وسهلة الارتداء ويمكن ارتداؤها خارج المناسبات الرسمية. كانت أيضًا أول مصممة تستخدم قماش الجيرسيه في تصميماتها ، والذي يستخدم الآن بشكل شائع في الملابس الرياضية.

ومع ذلك ، لم تدخل ملابس الترفيه حقًا إلى مشهد الموضة حتى السبعينيات. كان هذا يرجع في جزء كبير منه إلى شعبية الركض كشكل من أشكال التمرينات. أصبح الركض هواية شعبية ، وبدأ الناس في ارتداء ملابس مريحة تناسب هذا النشاط. أدى ذلك إلى إنشاء علامات تجارية للملابس الرياضية مثل Nike و Adidas و Puma.

في التسعينيات ، بدأ المصممون مثل دونا كاران وكالفن كلاين بدمج العناصر الرياضية في تصميماتهم. استخدموا أقمشة عالية الأداء مثل ألياف لدنة وشبكة ، وصنعوا ملابس مريحة وأنيقة. مهد هذا الطريق لظهور الأزياء الرياضية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

يمكن أن تُعزى شعبية الألعاب الرياضية إلى عدة عوامل. أحد الأسباب الرئيسية هو الأهمية المتزايدة للصحة واللياقة البدنية. عندما يصبح الناس أكثر وعيًا بالصحة ، فإنهم يبحثون عن الملابس التي يمكن ارتداؤها للتمرين ، وكذلك للأنشطة اليومية. يوفر Athleisure حلاً مريحًا وعمليًا لهذا الطلب.

هناك عامل آخر يساهم في شعبية الملابس الرياضية وهو ظهور العمل عن بعد وقواعد الملابس غير الرسمية. نظرًا لأن المزيد من الأشخاص يعملون من المنزل أو لديهم قواعد لباس أكثر استرخاء في العمل ، فإنهم يبحثون عن ملابس مريحة ومتعددة الاستخدامات يمكن ارتداؤها في المنزل وفي الأماكن العامة. شهدت العلامات التجارية (التي تركز فقط على الملابس الرياضية) مثل Lululemon و Under Armor و Athleta نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة ، وبدأت العديد من ماركات الأزياء التقليدية في دمج ملابس رياضية في مجموعاتها.