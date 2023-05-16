قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: بعد ترقب وإنتظار، طرحت النجمة العراقية شذى حسون أغينتها الجديدة "حلم عمري" على طريقة الفيديو كليب حصرياً على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وهي من كلمات حسام سعيد، والحان محمد زعفراني، وتوزيع تيام طارق، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

وجاءت أغنية "حلم عمري" باللهجة المصرية وبقالب غنائي رومنسي سريع، وشكلت عودة شذى حسون للأغنية المصرية بعد غياب سنوات.

شددت أغنية "حلم عمري" على قيمة الحب وأهميته في حياة الناس، حيث وصفت شذى حسون الحبيب بأنه حلم العمر الذي لا بُد من تحقيقه.

على صعيد الصورة، جاء الكليب بقالب مشهدي جمع بين الرومنسية والأكشن، وظهرت شذى حسون بصورة جديدة ومختلفة حيث ظهرت بصورة الأنثى التي تترأس عصابة لتحرير حبيبها من السجن.