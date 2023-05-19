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إيلاف: تتعاطف جينيفر لوبيز مع توأمها البالغان من العمر 15 عامًا الذين يتعين عليهما أن يكبرا مع والديهم المشهورين.

تشارك الممثلة والمغنية الأميركية Max و Emme مع زوجها السابق ، المغني والممثل مارك أنتوني، وتحدثت مؤخرًا إلى "Audacy" عنهما خلال مائدة مستديرة للترويج لفيلمها "الأم" الذي يعرض حالياً على نتفليكس، وتؤدي فيه دور قاتلة تخرج من مخبئها لحماية الطفلة التي تركتها قبل سنوات.

عندما سئلت هل كان هناك أي شيء تتمنى أن تتمكن من حماية أطفالها منه ، أجابت ، "كل شيء".

وإستدركت قائلة: "أن تكون ابنًا لأبوين مشهورين في الحقيقة ليس شيئًا يمكن أن يفهمه الكثير من الناس ,أتأسف لـ [أطفالي] لأنهم لم يختاروا ذلك".

وأضافت المغنية والممثلة النجمة أنها بدأت مؤخراً في إجراء محادثات مع طفليها المراهقين حول كيفية تعامل الآخرين معهم.

قالت لوبيز: "عندما يدخلون الغرفة هذا ما يفكر فيه الناس "ابناء جنيفر لوبيز"، وتكمل: "إنهم لا يرونهم على أساس هويتهم وأعتقد أن هذا أمر صعب حقاً بالنسبة لهم ، لذا أود أن أكون قادرًة على حمايتهم من ذلك".

قالت لوبيز أيضًا إنه في حين أن الجميع عرضة للتنمر ، "أعتقد أن الحكم عليك من قبل أشخاص لا تعرفهم، بطريقة ما، هو أمر صعب حقًا، من الصعب جداً أن يكونوا على طبيعتهم وهم يعلمون أن هناك عدسة مسلطة عليهم طوال الوقت".

قالت: "لقد فعلت ذلك بهم". "لدينا هذا الشعور بالذنب كأمهات شهيرات."