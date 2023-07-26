إيلاف: أطلقت الفنانة اللبنانية مايا دياب أغنيتها المصورة الجديدة "تقلان" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد توزيع وانتاج موسيقي هادي شرارة وإخراج جو بوعيد، وهي ثاني أغنيات البوم "MyMayaV" الذي تتعاون فيه مع Warner Music.

وكانت دياب قد كشفت مؤخراً عن عناوين أغنيات ألبومها الجديد المنتظر "MyMayaV" وهي: كلّن قالولي، قولّي، تعالى وافرح، طاقة ايجابية ، وتقلان.

أما عنوان الأغنيتين الأخيرتين فأخفته لوقت لاحق.

والجدير بالذكر أن مايا سبق وطرحت أغنية "طاقة إيجابية" من نفس الألبوم والتي حصدت أكثر من 3.8 مليون مشاهدة منذ صدورها قبل شهرين.