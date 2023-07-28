إيلاف: في إطار إعلان جامعة الدول العربية بيروت عاصمة للإعلام العربي وإيمانا بالدور الثقافي للبنان وسعياً لإستعادة الدور الرائد الذي كان يتميز به، تحدت نوري ميديا الظروف الصعبة من خلال إقامة مهرجان AFDAL الدولي 2023.

وقد كرّم مهرجان “أفضل” الدولي بدورته السادسة التي أقيمت في العاصمة ببيروت، عدد كبير من الفنانين السوريين واللبنانيين ونجوم العالم العربي في مجال الغناء والتمثيل والإعلام، عما قدموه من أعمال سواء خلال العام الحالي أو عن مجمل مسيرتهم ونجاحاتهم عبر السنين.

وجميع المكرمين لهم بصمات مميزة في ميادين اختصاصاتهم. كما وإستضاف ضمن فعالياته شخصيات مؤثرة في كافة المجالات الفنية، الطبية، الادبية، الاخراج، البارزين على مواقع التواصل الإجتماعي، والجميلات اللواتي حصلن على القاب جمالية.

كاميرا إيلاف كانت حاضرة في هذا المهرجان المميز، وكانت لنا مقابلات ودردشات حصرية مع أبرز وأهم المكرمين.

وما ميّز المهرجان هذا العام هو تكريم الراحل الكبير المخرج هشام شربتجي وذلك بحضور إبنائه رشا ويزن شربتجي بالاضافة الى تنصيب سفيرة الشباب العربي التي حصلت عليها البحرينية رقية علي ميرزا.

حضر المهرجان وجوهاً ديبلوماسية، اجتماعية، ثقافية، اعلامية من كافة القطاعات، ورجالات اعمال واقتصاد، بالإضافة الى رئيس نقابة ممثلي المسرح والاذاعة والسينما في لبنان عبد الرحمن الشامي ورئيس نقابة الفنانين المحترفين الفنان جورج شلهوب، ومدير عام المهرجان السيد كريم الخطيب.

كرم المهرجان حشداً من الشخصيات وكان في المقدمة: جائزة AFDAL “شيخ كار” في الدراما السورية وتكريم خاص للمخرج السوري هشام شربتجي،الاعلامية رابعة الزيات، الممثلة مصرية روجينا، الممثل السوري عباس النوري، الممثلة ريتا حرب، الفنان كارلوس عازار، المخرجة إيناس الدغيدي،الممثلة السورية وفاء موصلي، الممثلة رزان جمال، المخرجة رشا شربتجي، الاعلامية اليان حاج، الفنان محمد المجذوب، الكاتب شاكر خزعل، صانع المحتوى عمر قنديل، الاعلامية راغدة شلهوب، الاعلامية بوسي شلبي، الفنان وليد عوض، الإعلامية داليا كريم، الممثل العراقي بكر خالد، الممثل السوري الشاب اياد عدس، رجل الأعمال السفير محمد عطالله، النجم علي جاسم، الباحث والمفكر ياسرحيدر، المحامي رائد حمدان، طبيب التجميل د.أسامة عياد، طبيب تقويم وتجميل أسنان د. علي مرعي، رجل الاعمال مصعب الحاضري، النجمة ليال عبود، الإعلامية هلا المر، رجل الاعمال رائد قصار، شركة “فيدال فيرتا”، النجم علاء زلزلي، المايسترو ناصر الأسعد، شركة “حنان ارتيست”، الرياضي حمزة بريزي، قارئة تاروت وأبراج وعلم أسماء ” أم عبد الله الشمري”، خبيرة التواصل الإجتماعي منال شحادة، النجمة سارة زكريا، ونجلا صالح الفائزة بلقب Miss Universe of the world، وجورجينا درويش الفائزة بلقب Miss Arab Universe، وحسين نجدي الفائزبلقب Mr Arab Universe. وفاجأت كابتن الطيران والاعلامية رولا بحسون الحضور كونها قامت بتقديم الحفل.

هذا وتجدر الإشارة الى أن مهرجان AFDAL الدولي يحضر لانطلاقة عربية قريباً ستكون علامة مميزة في وطننا العربي.

