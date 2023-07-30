إيلاف: دعت الممثلة الأميركية ميغان فوكس متابعيها للتبرع لصالح حملة "GoFundMe" لأحد الأصدقاء، فإتهمها بعض متابعيها بالترويج للحساب دون المساهمة بنفسها.

وكانت فوكس قد روجت في الأصل لحملة صديقتها بريتني بويس، التي تم إنشاؤها لمساعدة والد المرأة المريض، على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين.

وكتب أحد مستخدمي تويتر تعليقاً على لقطة شاشة للحملة التي روجت لها ميغان وقال ما معناه انها تطلب من متابعيها التبرع لجمع 30 الف دولار وكأنها عاجزة عن دفعها بنفسها، ومساعدة صديقتها في الحال.

فوكس لجأت لخاصة القصة على حساب انستغرام الخاص بها للرد على اتهامها بالبخل وكتبت قائلة: "يا غريبي الأطوار .. هل لدى أي منكم ما يكفي من الذكاء العاطفي الذي يجعلكم تفكرون في أن [بويس] ربما لا تريد أن يتبرع عملاؤها المشاهير بمبالغ كبيرة من المال لها لأن هذا الأمر سيخلق ديناميكية في علاقات عملها تجعلها غير مرتاحة؟"

وأوضحت فوكس أنها نشرت حملة GoFundMe ، بناءً على رغبات بويس ، لتشجيع الناس على "التبرع بمبالغ صغيرة من المال لمساعدتهم على تحقيق هدفهم".

واستطردت فوكس قائلة: "لقد لبيت طلبها". وأضافت: "أي شيء تحتاجه مني شخصيًا ستطلبه و [أنا] سأفعله في الخفاء. هناك شيء واحد لن تتهموني به هو أني بخيلة أو أفتقر إلى الكرم. لذا حاولوا مرة أخرى في يوم آخر (ربما [غدًا]!) مع هراء مختلف - أنتم مجموعة من المختلين عقلياً".