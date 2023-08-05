إيلاف: أطلقت الفنانة المغربية ندى أزهاري أغنيتها الجديدة تحمل عنوان "سفينة" من كلماتها وألحانها وتوزيع "West".

وتتحدث الأغنية عن الصعوبات التي يواجهها الشخص الغارق في بحر تحديات الحياة، وبالرغم من كل هذه الأمور يظل متشبثًا ببصيص من الأمل، وشبهت ندى هذا الشخص بالمقولة التي تقول أن السفينة تغرق بسبب مياه البحر التي تخترقها وليس بسبب المياه التي تحيط بها.

ويشار إلى أن أزهاري هي كاتبة أغاني وملحنة، إضافة إلى امتلاكها لحس غنائي مختلف جعلها تضع بصمتها في المجال الفني.

وتجدر الإشارة، إلى أنها أصدرت مجموعة من الأغاني، حيث استهلت مشوارها الفني في 16 من عمرها، وتتميز بحنكتها في اختياراتها الغنائية.

وحازت على لقب أفضل فنانة في شمال إفريقيا لسنة 2019 بـ AFRIMA MUSIC في نسختها السادسة، بأغنيتها "جريت".

وتمتلك النجمة المغربية مجموعة من الأغاني، التي حصدت نجاحاً كبيراً، حيث حققت نسب إستماع عالية في العديد من التطبيقات وصلت إلى ما مجموعه أكثر من 20 مليون إستماع.