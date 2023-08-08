إيلاف: طرحت الفنانة عزيزة أغنيتها الجديدة بعنوان "تكرم" من كلمات وألحان أنطوني أدونيس وتوزيع سليمان دميان.



تأتي هذه الأغنية بأجواء مميزة تنبض بالحياة وتعكس مشاعر الفرح والتقدير. تم طرح الأغنية لأول مرة خلال حفل تم تنظيمه برعاية وزير السياحة، حيث تم الإعلان عن تطبيق "تكرم" الجديد.



تمّ تصوير الأغنية في شوارع بيروت مع المخرج نديم حبيقة الذي أظهر عزيزة بلوك مختلف صيفي ومميز.



"تكرم" أغنية تنم عن رؤية فنية مبدعة من الفنانة عزيزة وتعبر عن حبها للوطن وثقافته. تجسد الأغنية رحلة الاكتشاف والجمال الساحر لأماكن رائعة في لبنان، وتشجع على استكشاف شوارع بيروت الجميلة.