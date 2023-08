إيلاف: يستعد الفنان اللبناني مُسلم لإطلاق أغنيته المصورة الجديدة التي تحمل عنوان "للصبح معاك"، وهي من كلمات وليد الغزالي وألحان مصطفى محفوظ، توزيع موسيقي محمد مجدي، ميكس وماستر هاني محروس، أما الإخراج فكان تحت إدارة And Beyond Creative Hub- الذراع الإبداعي لشركة And Beyond.

رافق العمل حملة ترويجية من مقتطفات وإعلان ترويجي للفيديو كليب، الذي يحملنا إلى أجواء الصيف والرحلات الشبابية، حيث تُقرّر شلّة من الأصدقاء، افتراش أحد منعطفات الجسور في العاصمة بيروت وتحويلها إلى ساحة نشاطات، وتنضمّ إليهم شلّة من الشابات لتمضية بعض الوقت في الهواء الطلق.

عن هذا العمل، عبّر مُسلم عن سعادته بالتعاون مع And Beyond على صعيد الإخراج والتنفيذ الإبداعي للعمل، وتُعتبر "للصبح معاك" باكورة أعماله الفنية من إنتاج الشركة وأشار إلى أنّ قالب العمل العام يُناسب موسم الحفلات والصيف، ويتماشى مع "موضة" رحلات وخروجات الجيل الشاب اليوم معتمدين على البساطة بعيداً عن التكلّف.

على صعيدٍ آخر، على جدول مُسلم سلسلة نشاطات وإصدارات فنية حيث أنّه بدأ التجهيز للأغنية المقبلة والتي ستحمل طابعاً موسيقياً مختلفاً.