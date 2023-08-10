إيلاف: كشفت علامة هونزا جي المتخصصة بملابس السباحة المستدامة، عن إطلاق تشكيلتها الحصرية هارتس، التي تضم ثلاثة تصاميم من ملابس السباحة المكونة من قطعتين منفصلتين. وتجمع التشكيلة بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية، حيث تتألق بقطعٍ معدنية لامعة على شكل قلب من أرشيف العلامة العريقة.

وتقدم التشكيلة مجموعة من الخيارات الأنيقة، بما فيها حمالة صدر بقصة رياضية وأخرى بقصة أنيقة دون حمالات، مع قطع البكيني السفلية الكلاسيكية أو المميزة بقصة خصر عالية. وتتزين التصاميم الثلاثة بقطعة معدنية لامعة على شكل قلب تضفي لمسة من الجمال والجاذبية على الإطلالة.

وتجمع التشكيلة بين الراحة والأناقة لتعزز الثقة بالنفس وتعكس التزام العلامة بالأزياء المستدامة وحرصها على مراعاة المسؤولية البيئية في إنتاج تصاميمها، لتوفر لعاشقات الموضة فرصة مثالية للتألق بملابس سباحة أنيقة والمساهمة في حماية البيئة في آنٍ واحد.

وتمثل التشكيلة الخيار الأمثل للاسترخاء قرب المسبح أو الاستمتاع بالرحلات الشاطئية بإطلالة تجمع بين الأناقة الكلاسيكية والتصاميم العصرية بفضل قطعها الحيوية المميزة.