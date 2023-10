إيلاف: قام المغني والممثل الأميركي جاستن تيمبرليك بإيقاف التعليقات على حساب إنستغرام الخاص به بعد أن واجه ردود فعل عنيفة بسبب ما تم الكشف عنه في مذكرات صديقته السابقة بريتني سبيرز الصادرة حديثاً تحت عنوان، "The Woman in Me". وفقًا لمصدر، اتخذ تيمبرليك هذا القرار بسبب "الأشياء البغيضة والمثيرة للاشمئزاز التي كان الناس يقولونها" على صفحته.

يتضمن كتاب سبيرز، الذي صدر يوم الثلاثاء، قنابل عن علاقتهما التي دامت ثلاث سنوات، بما في ذلك اعترافها بأنها أجرت عملية إجهاض بينما كانا يتواعدان.

وفي مذكراتها، وصفت سبيرز تيمبرليك وفرقته الموسيقية *NSYNC بأنهم "أولاد بيض" "أحبوا الهيب هوب" و"تسكعوا مع فنانين سود". كما زعمت أن تيمبرليك خانها مع امرأة "تحظى بشعبية كبيرة"، لكنها لم تكشف عن اسمها لتجنب التسبب في أي ضرر. بالإضافة إلى ذلك، زعمت سبيرز أن تيمبرليك استخدم لغة بليدة عند التحدث إلى الفنانين السود.

لم يرد تيمبرليك علنًا على ما تم الكشف عنه في الكتاب، ولكن وفقًا للتقارير، فهو "ليس سعيدًا على الإطلاق" بذلك. وقال مصدر لصحيفة ديلي ميل إن تيمبرليك لم يتواصل مع سبيرز لأنه لا يوجد ما يمكن أن يقوله لها.

ردود فعل متباينة تجاه كتاب بريتني

كانت ردود الفعل على مذكرات سبيرز متباينة. أشاد بها بعض المعجبين لقولها الحقيقة وتسليط الضوء على تجاربها السابقة، بينما انتقدها آخرون لأنها أثارت جروحًا قديمة واحتمال الإضرار بسمعة تيمبرليك.

كان الجدل الدائر حول علاقتهما وانفصالهما موضوعًا للنقاش لسنوات، ولم يؤد كتاب سبيرز إلا إلى صب الوقود على النار.

مع استمرار المعجبين في استيعاب ما تم اكتشافه في "The Woman in Me"، فمن الواضح أن تأثير هذه المذكرات سيظل محسوسًا لفترة طويلة. سواء كان ذلك يؤدي إلى فهم أعمق لتعقيدات علاقتهم أو يؤدي إلى مزيد من الانقسام في قاعدة المعجبين بهم، فإن الوقت وحده هو الذي سيحدد ذلك.

في غضون ذلك، من الضروري التعامل مع هذا الموضوع بالتعاطف والاحترام لكل من تيمبرليك وسبيرز في أعقاب علاقتهما الرومانسية التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة.