إيلاف: شاب نشأ في الشارع، حيث كان يواجه تحديات البقاء على قيد الحياة، لكنه سيلتقي بشخصين في إحدى الليالي، سيكون لقاءه بهما شرارة لتغيير جذري في حياته ضمن الدراما التركية المدبلجة "المتوحش" والذي يعرض على MBC1.

تدور القصة حول شاب يدعى يامان، لم تنجح الظروف القاسية التي نشأ فيها والطفولة المزرية التي عاشها في كسره أو تحويله إلى مجرم، بل كان دوماً صاحب مبادئ، لا يرضى الظلم ويدافع عن أصدقائه الذين نشأوا معه. وفي ليلة، يخرج ابن العائلة الثرية أتيس وصديقته رؤيا من ملهى ليلي بعد منتصف الليل، فيجدان نفسيهما في أحد الأحياء الفقيرة معرضين للوقوع في قبضة قطاع الطرق، ويتمكن يامان بشهامته من إعادتهما إلى بيوتهما سالمين. يضم العمل كوكبة من الممثلين منهم خالد أوزغور ساري، سيماي بارلاس وغيرهما.

• تُعرض الدراما التركية المدبلجة "المتوحش" من الأحد إلى الخميس 07:30 مساءً بتوقيت السعودية على MBC1.

