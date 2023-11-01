إيلاف: يتصدر خبر وفاة الممثل ماثيو بيري مقالات الصحف والمواقع الإلكترونية منذ أيام، خاصة بسبب التحقيقات الجارية حول الأسباب التي ادت الى وفاته عن عمر يناهز 54 عاما.

ومع مرور الأيام، تتكشف التفاصيل التي تتيح لنا إعادة بناء ساعاته الأخيرة ووصولاً للنتيجة المأساوية القاتلة.

الآن تم الكشف عن أن بيري طلب من أحد موظفيه أن يشتري له هاتف iPhone جديدًا ونظارة طبية، وفقًا لموقع TMZ.

في الواقع، كان الأخير هو نفس الشخص الذي وجد بيري مغمورًا بالماء في قاع الجاكوزي واتصل بخدمات الطوارئ للحضور إلى منزل المؤدي.

استجاب هذا المساعد لأوامر ماثيو وانطلق لشراء كلا الغرضين. وبعد ساعتين عاد إلى المنزل ووجد الجثة داخل الجاكوزي. أول شيء فعله المساعد بعد العثور على رئيسه هو "الاتصال بوالدة الممثل وأحد إخوته وامرأة ليس لها أي روابط عائلية مع بيري".

ويجري حاليا التحقيق في السبب المحتمل للوفاة. والوثائق في هذا الصدد "غير حاسمة"، مما يعني تأجيل سبب الوفاة.

ولذلك يلزم تقديم تقرير علم السموم، الأمر الذي قد "يستغرق أسابيع لاستكماله". ومع ذلك، فإن تشريح الجثة لا يكشف عن أي شبهة جريمة أو استخدام مخدرات غير مشروعة.