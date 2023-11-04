إيلاف: عندما غادر تشارلي شابلن أميركا إلى المملكة المتحدة في عام 1952 للترويج لفيلمه "لايملايت"، تم إلغاء أوراق عودة الممثل، وقضى بقية حياته في المنفى.

أصبح نجم السينما الصامت، الذي اشتهر بتجسيد شخصيته المحبوبة "الصعلوك"، موضوع كتاب جديد من تأليف سكوت إيمان بعنوان "تشارلي شابلن ضد أميركا: عندما يتصادم الفن والجنس والسياسة". يستكشف الكتاب سقوط "تشابلن" من النعمة، وكيف أمضى سنواته الأخيرة في سويسرا قبل أن يموت عام 1977 عن عمر يناهز 88 عامًا.

وقال إيمان لشبكة فوكس نيوز ديجيتال: "الكتابة عن تشارلي شابلن تشبه الكتابة عن ونستون تشرشل، فهناك عشرات الكتب عنه".

"لكن ما لم يتم فحصه عن كثب ربما كان الفترة الأكثر أهمية في حياته عندما انتزعت الولايات المتحدة تصريح عودته، وبات رجلاً بلا بلد".

تحدث إيمان إلى مصادر عديدة من أجل كتابه، بما في ذلك نجل "تشابلن"، سيدني، وابنته جيرالدين، ومساعد "تشابلن".

وأوضح إيمان: "أكثر ما أدهشني هو مدى استقلالية تشابلن". "لم تكن لديه دائرة اجتماعية واسعة. كان لديه عدد قليل جدًا من الأصدقاء الحميمين.

وكان لديه صديق واحد مقرب، وهو الممثل دوجلاس فيربانكس الأب، الذي توفي عام 1939 عن عمر يناهز 56 عامًا. ولم يكن هناك أحد ليحل محله ولم يحاول "تشابلن".

"كان لديه أشخاص عملوا معه لمدة 30 أو 40 عامًا. الحصول على وظيفة مع "تشابلن" كان يعني في الأساس الحصول على وظيفة مدى الحياة. كان لديه دائرة صغيرة من المعارف، ولكن مثل العديد من الكوميديين، كان يميل إلى الترفيه في المواقف الاجتماعية". بدلاً من أن يكون مع الناس."

وأضاف إيمان: "لقد كان الأقرب إلى زوجته أونا التي كانت رفيقة روحه".

كنجم، احتلت علاقات "تشابلن" مع الشابات عناوين الأخبار في أعمدة النميمة.

وأوضح إيمان أن "زوجتيه الأولين كانتا تحت سن 18 عامًا، وهو سن الرضا في كاليفورنيا في ذلك الوقت". "كانت زوجته الأخيرة أونا تبلغ من العمر 18 عامًا أيضًا عندما تزوجا... وكانت النغمة العامة التي تم تأسيسها في الصحافة الشعبية هي أن "تشابلن" كان منحطًا طليقًا... وكان مظهره الجسدي أيضًا خارجًا عن سيطرته. بدأ شعره يشيب عندما كان عمره 30 عامًا، وعندما بلغ 50 عامًا، كان لديه شعر أبيض كالثلج، وكان يبدو في سن 65 أو 70 عامًا عندما كان عمره 50 عامًا فقط بسبب شعره الأبيض، لذا بدا وكأنه أكبر بكثير من عمره الفعلي... لقد جعله العمر والخلافات بين زوجاته أشد تطرفا."

وأوضح إيمان: "بينما كان مهتمًا إلى حد ما بالفتيات الصغيرات، كان لديه الكثير من العلاقات المناسبة لعمره أيضًا والتي لم يغضب منها أحد". "لذا فهو لم ينجذب حصريًا للفتيات الصغيرات."

تزوج "تشابلن" أربع مرات. وأشار الكتاب إلى أنه تزوج من زوجته الأولى، ميلدريد هاريس، في عام 1918. وأخبرته الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا أنها حامل وأنه معرض لخطر السجن. انتهى الزواج في عام 1920 لأنها، وفقًا لفيربانكس، كانت على علاقة غرامية.

تم تعيين زوجته الثانية، الممثلة ليتا جراي، في عام 1924 لتلعب دور السيدة الرئيسية في فيلم "The Gold Rush" قبل أن تبلغ السادسة عشرة من عمرها. وفي وقت لاحق من ذلك العام، أخبرت جراي "تشابلن" أنها حامل، وتزوجا. وانتهت الزيجة في عام 1927.

أثناء الطلاق المثير للجدل، اتهمت جراي "تشابلن" بـ "إغواء قاصر، والاغتصاب، والانحراف، والزنا، والتحريض على الإجهاض والتهديدات بالقتل". وزعمت شكواها أيضًا أن "تشابلن" كانت له علاقات مع العديد من الممثلات.

حددت الشكوى أنه "طلب من المدعية وحثها للخضوع لمثل هذه الأفعال وتنفيذها وارتكابها لإشباع رغبات المدعى عليه الجنسية غير الطبيعية والمنحرفة والمنحلة، بحيث تكون مقززة وغير محتشمة وغير أخلاقية". المبينة بالتفصيل في الشكوى."

وأشار الكتاب إلى أنه اضطر إلى وقف إنتاج فيلمه "السيرك" لمدة ثمانية أشهر. أصيب بانهيار عصبي. كلف الطلاق "تشابلن" 950 ألف دولار - 650 ألف دولار لغراي، و100 ألف دولار كأمانة لابنيهما، وتكاليف المحكمة. كانت أكبر تسوية طلاق في تاريخ كاليفورنيا حتى ذلك الوقت. قال "تشابلن" لاحقًا: "لقد أحببت كل النساء في حياتي باستثناءها".

وأشار الكتاب إلى أن "تشابلن" كان يتورط في بعض الأحيان مع نساء في سن مناسبة، لكن كان عليهن ان يتعايشن مع انجذابه للمراهقات. وكان "يخاف من الأمراض الجنسية" و"سيتخذ إجراءات متطرفة - وغير محددة - لتجنبها".

تزوج "تشابلن" من الممثلة بوليت جودارد في عام 1936. ووفقًا للكتاب، "لقد جعلته لفترة من الوقت أكثر سعادة من أي امرأة أخرى على الإطلاق".

وكان قد انفصل عن جودارد في عام 1941 عندما التقى الرجل البالغ من العمر 52 عامًا بجوان بيري البالغة من العمر 21 عامًا، والتي توصف باسم "جوان باري". كتب "تشابلن" في مذكراته أنه "كان مهتمًا فقط بالجنس الترفيهي عندما لا يكون في حالة الوسواس القهري". كانت الرومانسية مضطربة، واتهم "تشابلن" باري بإقامة علاقة غرامية مع قطب النفط جيه بول جيتي.

عندما انفصل "تشابلن" عن "باري"، ذكر الكتاب أنها ظهرت في منزله وهي تحمل مسدسًا، بنية قتل نفسها، على حد قولها. زعمت باري أنهما مارسا الجنس فيما بعد.

وزعمت أن "المسدس كانت في منضدة بين السريرين [المزدوجين] حيث كان بإمكاني الوصول إليه بيدي اليمنى".

ونفى "تشابلن" هذا الادعاء، قائلا إن مثل هذا الفعل كان مستحيلا في ظل وجود "امرأة غير متوازنة بشكل واضح وتحمل مسدسا" وأبنائه في القاعة، حسبما ذكر الكتاب.

وقال إيمان لفوكس نيوز ديجيتال: "لقد كانا معًا لمدة عام تقريبًا". "لقد كانت غريبة الأطوار للغاية... أرادت أن تكون نجمة دون أن تصبح بالضرورة ممثلة... وأخبرت "تشابلن" لاحقًا أنها حامل، وكان الأب. لقد أجرى الحسابات ولم يكن من الممكن أن يكون الأب... "وأصبح مادة للعديد من الصحف.

وتمت محاكمته بتهمة نقل امرأة عبر حدود الولاية لأغراض غير أخلاقية. وقد ثبتت براءته من ذلك بعد مداولات هيئة المحلفين لمدة ساعة ".

وتابع إيمان: "ثم كانت هناك دعوى الأبوة". "لقد أجرى فحص دم، والذي أثبت كما قال ... أنه ليس الأب. لكنه خسر قضية الأبوة على الرغم من أن فحص الدم أثبت أنه ليس الأب لأن فحص الدم في تلك المرحلة في كاليفورنيا لم يكن "الدليل النهائي"... على الرغم من أن اختبار الدم جعله بريئا، إلا أن هيئة المحلفين أدانته. كان عليه أن يدفع نفقة لطفل ليس له. تم إدخال بيري إلى المستشفى لمدة 10 سنوات بسبب ظروف عقلية وعاطفية. تم إطلاق سراحها في النهاية وعاشت حياة هادئة حتى وفاتها [في عام 2007]".

أثناء المحاكمة، تزوج "تشابلن" من أونا أونيل البالغة من العمر 18 عامًا. كان عمره 53 عامًا. وبينما أثار هذا الزواج المزيد من العناوين الرئيسية، استمر الزواج حتى وفاة "تشابلن".

قال إيمان: "لقد قدموا لبعضهم البعض ما كانوا يبحثون عنه طوال حياتهم - القبول المطلق". "لقد أعطوا بعضهم البعض الإخلاص الذي لم يتمتع به أي منهم في حياته من أي شخص. ولهذا السبب نجح الزواج ... [المصادر] أخبرتني أنهم كانوا ملتصقين ببعضهم البعض بشدة، نفسياً وعاطفياً. بالنسبة لهم، كانا أكثر من شخصين في حالة حب. إن إخلاصهم لبعضهم البعض تجاوز ذلك. لقد كان زواجًا سعيدًا للغاية. لقد أعطت "تشابلن" السعادة التي كان يبحث عنها".

وقال: "في الكتاب، وصفت كيف بعد عام أو عامين من وفاة تشابلن، اضطرت أونا إلى ركوب الطائرة... وكانت تحمل قفازًا في يدها". "لقد كانت تمسك بالقفاز طوال رحلة الطائرة. لقد كان أحد قفازات تشارلي. وكانت متمسكة بهذا القفاز كما لو كانت يده لا تزال فيه."

وأشار الكتاب إلى أنه بصرف النظر عن حياته الشخصية، فإن صراحة "تشابلن" السياسية جعلته هدفا للحكومة الأميركية. ملف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن تشابلن وحده يبلغ حوالي 2000 صفحة. تمت إدانته بسبب علاقاته الشيوعية المزعومة وتم التحقيق معه أيضًا من قبل وكالة المخابرات المركزية، وخدمة الهجرة والجنسية، ولجنة الأنشطة غير الأميركية بمجلس النواب، من بين آخرين.

قلة قليلة دافعت عن "تشابلن". وعندما ذهب إلى بريطانيا عام 1952، أعلن المدعي العام أنه لا يستطيع العودة إلى البلاد ما لم يتمكن من إثبات "قيمته الأخلاقية". قضى "تشابلن" بقية حياته في قصر مكون من 30 غرفة في سويسرا. وهناك، وجد ملاذًا من التدقيق الذي كان يلاحقه في الولايات المتحدة. وظلت أونا دائمًا بجانبه.

قال إيمان إن "تشابلن" لم يكن أبدًا عضوًا في الحزب الشيوعي.

"قال صديقه ماكس إيستمان... إن الناس لم يفهموا ذلك عن "تشابلن" لأنه ولد في فقر، وجاء إلى أميركا، واكتسب شهرة وثروة، ومع ذلك لم يصبح مواطنًا أبدًا... ""تشابلن" يعتقد أن القومية والفخر الوطني يمكن أن يكونا قاتلين، و" لقد كان أساس النازية، التي عارضها بشكل ثابت. ولهذا السبب قدم فيلم "الديكتاتور العظيم"، أحد أشجع أفلامه... لقد نأى بنفسه عن العروض التقليدية للوطنية. وفي الوقت نفسه، اعترف بأنه إذا قام أي شخص بغزو أميركا، لكان هو أول من حمل السلاح وقاتلهم".

يأمل إيمان أن يستكشف كتابه "تشابلن" كشخصية معقدة في تاريخ هوليود.

قال إيمان: "كان هذا رجلاً عنيدًا صنع أفلامًا رائعة ولم يهتم بما يعتقده أي شخص آخر". "وهذا بالتأكيد أدى إلى تعقيد حياته."