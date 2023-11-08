إيلاف: تم الكشف عن فوز الممثل الأميركي باتريك ديمبسي بجائزة عام 2023 خلال حلقة 7 نوفمبر من Jimmy Kimmel Live!، حيث ظهر نجم Grey's Anatomy خلال العرض في وقت متأخر من الليل عبر Proto Hologram.

وقال الرجل البالغ من العمر 57 عاماً لمجلة People في قصة الغلاف: "أنا سعيد بحدوث ذلك في هذه المرحلة من حياتي". "من الجميل أن أحصل على التقدير، ومن المؤكد أن غروري يتأثر قليلاً، لكنه يمنحني منصة لاستخدامه في شيء إيجابي."

وقال باتريك مازحا إنه "صُدم" لحصوله على هذا الشرف رسميًا، والذي يأتي بعد 20 عامًا من استحواذه على القلوب في الدراما الطبية التي تعرضها شبكة ABC.

"بدأت أضحك، وكأن هذه مزحة، أليس كذلك؟ لقد كنت دائمًا وصيف الشرف!" قال النجم. "لقد نسيت الأمر تمامًا ولم أفكر أبدًا في أن أكون في هذا الموقف. لذا فإن هذا اللقب ارضى غروري."

وأشار باتريك إلى أن أبنائه، تالولا، 21 عامًا، وداربي وسوليفان، 16 عامًا، الذين يتشاركهم مع زوجته جيليان فينك، سيبقونه متواضعًا، قائلًا إنهم "سوف يسخرون مني ويغيضونني ويجدون كل الأسباب التي تجعلني لا ينبغي أن أكون الفائز بهذا اللقب." وأضاف: "وهذا أمر جيد، إنهم يبقونني شاباً".

أطاح الممثل بالفائز بجائزة عام 2022، نجم المنتقمون، كريس إيفانز، الذي فكر في شخص واحد فور حصوله على اللقب الرائع.

قال كريس للمنفذ في نوفمبر 2022: “ستكون أمي سعيدة للغاية. إنها فخورة بكل ما أفعله ولكن هذا شيء يمكنها التفاخر به حقًا”.