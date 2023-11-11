إيلاف: شائعة العلاقة بين ريس ويذرسبون وكيفن كوستنر هي مجرد "كذبة صغيرة كبيرة".

بعد يوم من ظهور شائعات على الإنترنت حول وجود قصة حب محتملة بينهما، نفى متحدث بإسمها هذه التكهنات.

وقال المتحدث باسمها لموقع الصفحة السادسة: "هذه القصة ملفقة تمامًا، وليست صحيحة".

وصلت التكهنات حول وجود قصة حب محتملة بين الفائزين الجدد بجوائز الأوسكار إلى آفاق جديدة بعد أن طلب استطلاع للرأي على موقع X، تويتر سابقًا، من المعجبين إبداء آرائهم بشأن ويذرسبون وكوستنر معًا.

حيث مر كل من ويذرسبون وكوستنر بتجربة انفصال في وقت سابق من هذا العام، حيث انفصلت نجمة برنامج Morning Show عن زوجها جيم توث في مارس بعد أكثر من عقد من الزواج.

وكتبوا في بيان مشترك على موقع إنستغرام تم حذفه منذ ذلك الحين: "لدينا بعض الأخبار الشخصية لنشاركها... لقد اتخذنا بقدر كبير من العناية والاهتمام القرار الصعب بالطلاق". "لقد استمتعنا بالعديد من السنوات الرائعة معًا ونمضي قدمًا بالحب العميق واللطف والاحترام المتبادل لكل ما أنشأناه معًا".

بعد انفصالها وقت سابق من هذا العام، أثارت ويذرسبون شائعات رومانسية مع توم برادي الذي تطلق هو الآخر مؤخرًا:ومع ذلك، سارع مندوبها إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، حيث قال لـموقع أخبار E! في ذلك الوقت أن الشائعات لم تكن صحيحة.

أما بالنسبة لكوستنر؟ تقدمت زوجته كريستين بومغارتنر بطلب الطلاق منه بعد 18 عامًا من الزواج.

وقال متحدث باسم كوستنر في بيان بتاريخ 2 مايو: "من المؤسف للغاية أن ظروف خارجة عن إرادته قد أدت إلى اضطرار السيد كوستنر إلى المشاركة في دعوى فسخ الزواج". "نطلب احترام خصوصيته وخصوصية كريستين وأطفالهما أثناء اجتيازهم هذا الوقت العصيب."