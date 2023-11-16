إيلاف: أصدرت شركة سوني أول مقطع دعائي لفيلم "Madame Web" الجديد، من بطولة داكوتا جونسون وسيدني سويني، الذي تبلغ مدته دقيقتين، حيث ترث كل منهما قوى قذف الشبكة العنكبوتية.

وستلعب جونسون دور كاساندرا ويب التي تعمل كمسعفة تتعرض لحادث يمنحها القدرة على رؤية المستقبل. إنها قوة تستخدمها لمواجهة بعض أخطر التهديدات في العالم وتقودها إلى تشكيل شراكة مع ثلاث شابات، تمكن من النجاة من الموت، يعملن معًا لمحاربة افراد المجتمع الأكثر شرًا - وأبرزهم شخصية سبايدر مان الشريرة.

الفيلم من إخراج س.ج. كلاركسون، التي أخرجت حلقات من مسلسلات Marvel "The Defenders" و"Jessica Jones".

ويضم فريق العمل نجمة مسلسل "Euphoria" سيدني سويني، وممثل فيلم "Severance" آدم سكوت، ونجمة فيلم "Scream Queens" إيما روبرتس.

من الواضح أن شركة Sony تشعر أنه لا يزال هناك الكثير من الشهية لمزيد من المحتوى "السبايدري"، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه "Spider-Man: Across the Spider-Verse". إنها أيضًا المحاولة الثالثة للشركة لإنتاج فيلم للأبطال الخارقين من Marvel، بعد فيلم Venom - الذي قام بترجمته توم هاردي - وMobius.