إيلاف: نجا المغني اللبناني نادر الأتات وشقيقه ومدير أعماله من الموت بعد أن اندلع حريق نتيجة لماس كهربائي في سيارته، مما أدى الى احتراقها بالكامل.

صل الحادث فجر الاحد على الطريق السريع بالقرب من كازينو لبنان، وإقتصرت الأضرار على الماديّات.

وعَمِلَت عناصر الدفاع المدني بفرع جونية والعقيبة على إخماد الحريق.

ونشر الأتات مقطع فيديو على الإنستغرام يوثق فيه سيارته وهي تشتعل، وعلّق قائلاً: "قدر الله وما شاء فعل.. أنا بخير بفضل الله ورضا أهلي ودعوات إمي وبيّي.. بشكر كل حدا سأل واطمن.. الله يسلم الجميع وما تشوفوا شر يا رب”.