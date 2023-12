إيلاف: ينطلق فيلم الرعب النفسي المثير Little Bone Lodge بدور العرض المصرية في 13 ديسمبر، بواسطة Four Star Films.

تدور أحداث الفيلم خلال عاصفة قوية، حول أسرة مكونة من أب وأم وابنتهما، وكأنهم عالقون في الخمسينيات، بدون وسائل تكنولوجية حديثة، حيث تتعطل حياتهم الهادئة عندما يظهر ضيفان غير متوقعين، هاربان للاحتماء في مزرعتهم المهجورة، وهما اثنين من الأشقاء المجرمين، حاولا سرقة هذه الأسرة، وأثناء ذلك يكتشفان أسراراً غامضة تتشابك مع حياتهم، مما يفتح الباب أمام مجموعة من الأسرار المجهولة.

Little Bone Lodge من إخراج ماتياس هوين، وكتابة نيل لينبو، الذي يشارك في التمثيل أيضاً بجانب جويلي ريتشاردسون، سادي سوفيرال، هاري كادبي.