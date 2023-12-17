إيلاف: طرحت شركة Blue Print المنتجة للفيلم السينمائي "مقسوم" والذي تخوض بطولته النجمة ليلى علوي والنجمة شيرين رضا، الإعلان التشويقي الأول للعمل تمهيدًا لطرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم أفلام إجازة منتصف العام الدراسي.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى فيه بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

أبطال وصناع فيلم "مقسوم"

فيلم "مقسوم" يشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج Blue Print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.