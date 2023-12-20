إيلاف: أقام مهرجان الجونة السينمائي أمسية فنية مساء أمس الثلاثاء، أحيتها المطربة التونسية غالية بنعلي، من أجل جمع التبرعات المادية وتسليمها إلى مؤسسة الهلال الأحمر المصري، لإرسالها إلى قطاع غزة.

وفي كلمته، ناشد مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان المهندس سميح ساويرس الجميع بالتبرع.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المهرجان، أن هناك معرضاً يحتوي على أعمال فنية ورسومات، سيقام خلال آخر يومين في المهرجان داخل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وذلك لمن يرغب في المساهمة والتبرعلجهود الإغاثة في غزة، عبر شراء هذه الأعمال الفنية، التي تبرع بها أصحابها لهذا الغرض.

عدد من الكلمات شهدتها الأمسية، من بينها كلمة لمسؤولي الهلال الأحمر المصري، والحديث عما تقدمه المؤسسة تجاه الكوارث التي تحدث في الوطن العربي، وآخرها ما يجري في قطاع غزة.

الأمسية شهدت فقرة فنية قدمتها المطربة التونسية غالية بن علي، وقدمت فيها العديد من الأغاني، كما غنت من أشعار الراحل صلاح جاهين.

وتحدثت بن علي عن "أهمية وجود فرص لإعلاء أصواتنا"، منتقدة ما يجري وقت وقوع الكوارث، حينما يخرج شعار "إلغوا المهرجانات.. أوقفوا الموسيقى".

وشددت غالية على أن ما يحدث في المهرجان مهم للغاية، بداية من تناول القضية الفلسطينية، ووجود ليلة خاصة بالتعاون مع الهلال الأحمر، لدعم أهالي غزة والتبرع لهم.

وأعربت غالية بنعلي عن فخرها بهذه المساهمة، بعد أن حضرت من أوروبا للمشاركة، حيث وجدت فرصة كي تتحدث وتقول فلسطين بعلو صوتها، وذلك بعد فترة كانت تشعر فيها بالخوف من الحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أهمية وجود منصات مثل مهرجان الجونة السينمائي لنتحدث من خلالها بحرية.