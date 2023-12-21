إيلاف: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً كتب عليها " بنحبك هيفاء"، و"شكرا للفنانة هيفاء وهبي #اطفال_غزة"، و"شكر لكل انسان حر وقف معنا ". وأظهرت الصور عدد من أطفال غزة في مراكز الإيواء وهم يحملون تلك الصور، كما أظهرت مقاطع فيديو لأطفال غزة وهم يرددون بصوت واحد بنحبك هيفاء.

وجاءت هذه الصور والمقاطع بعد ان قامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بتقديم مساعدات عاجلة لأطفال غزة في مراكز الإيواء.

تحرص النجمة اللبنانيّة على تشجيع الفنانين العرب ومتابعيها لدعم ابناء غزة، نتيجة للهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأطفال والنساء من قوات الاحتلال الإسرائيلي ،خلّفت، دمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة.

