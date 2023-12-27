إيلاف: أعلنت استوديوهات كتارا، المركز الإبداعي العربي الشامل في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق الإعلان التشويقي لعرضها الموسيقي الأصلي "الفصل المفقود من كليلة ودمنة". مستوحى من مجموعة الحكايات التراثية "كليلة ودمنة" سيتم تقديمه داخل جدران استاد لوسيل يوم ١٢ يناير ٢٠٢٤.





يناقش العرض الموسيقي أسطورة "كليلة ودمنة"، واحدة من الأعمال الأدبية البارزة المألوفة لجميع الأجيال على القارة الآسيوية والتي نشأت في الهند وتم ترجمتها عبر السنين إلى لغات مختلفة في قارة آسيا. ستعود أسطورة كليلة ودمنة من خلال عرض موسيقي من خمس فقرات تسرد من خلالها المغامرات التي يخوضها الثعلبين الشهيرين وهما يواجهان شخصيات مختلفة خلال رحلتهما والتي تمثل الدول الـ24 من قارة آسيا.



سيتمكن المشاهدون من الاستمتاع بعرض موسيقي غير مسبوق، نظرا للتجربة البصرية الفريدة من نوعها والتي تجعلهم يشعرون بأنهم جزء من مغامرات كليلة ودمنة، بالإضافة إلى استخدام أحدث أنواع التكنولوجيا والاختيار المميز لأزياء العرض والموسيقى التي تخلق أجواء مليئة بالمتعة والإثارة.



