إيلاف: رفعت نجمة البوب المكسيكية غلوريا تريفي دعوى قضائية ضد مديرها السابق سيرجيو أندرادي، قائلة إنها عانت من "إساءة مروعة" على يديه.

تزعم الدعاوى المرفوعة في لوس أنجلوس هذا الأسبوع أن الإساءة تم تعزيزها من خلال وضع تريفي باعتبارها "الأصل الأكثر قيمة" في حلقة أندرادي الجنسية "السادية"، وأن الإساءة كانت "بشعة" لدرجة أن تريفي كانت انتحارية.

وتأتي هذه الأخبار ردًا على شكوى تم تقديمها في يناير من هذا العام، عندما اتُهمت تريفي نفسها بـ "استمالة" واستغلال الفتيات القاصرات في أوائل التسعينيات لصالح أندرادي.

في هذه القضية، زعمت امرأتان مجهولتان أن تريفي وأندرادي استخدما "دورهما ومكانتهما وسلطتهما" لبدء الاتصال الجنسي بهما على مدار عدة سنوات.

كان عمرهن 13 و 15 عامًا على التوالي عندما قيل إن تريفي اقتربت منهن علنًا لإستمالتهن الى ما زعموا أنها جماعة عبادة جنسية عنيفة.

وفقًا لشكوى تم تقديمها في مقاطعة لوس أنجلوس في 30 ديسمبر 2022، فإن المرأتين "ناجيتان من الاعتداء الجنسي على الأطفال، والضرب الجنسي، والاعتداء، والتحرش الجنسي، والإساءة" على أيدي المتهمين.

وذكر هذا الملف أن الضحايا المزعومين عانوا منذ ذلك الحين من "اضطراب عاطفي كبير وقلق وعصبية وغضب وخوف" نتيجة للإساءة.

لم يتم ذكر اسم تريفي وأندرادي في الدعوى، والتي اشارت اليهما بدلاً من ذلك على أنهما جين دو (مجهولين). تصف الوثائق تريفي بأنه "نجم بوب مشهور وشعبي، وواحدة من الفنانات الأعلى أجرًا في أميركا اللاتينية"، بينما يُقال إن أندرادي "أحد أكثر منتجي الموسيقى نجاحًا في المكسيك".

وفي يناير، أصدرت تريفي بيانا نفت فيه بشدة تلك المزاعم.

وكتبت: "إن كونك ضحية للاعتداء الجسدي والجنسي هو أحد أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث للإنسان". "أقول ذلك، وأنا أعلم ذلك، لأنني ناجٍية. وأشعر بأي شخص، مثلي، كان ضحية لأي نوع من سوء المعاملة.

"لكنني لن أبقى صامتة بينما أتهم ظلما بجرائم لم أرتكبها. هذه الاتهامات الباطلة، التي وجهت ضدي لأول مرة منذ أكثر من 25 عامًا، تمت محاكمتها في محاكم مختلفة، وفي جميع الحالات، تمت تبرئتي بشكل كامل وكلي”.

وكما أشارت النجمة في المنشور، فقد تم القبض عليها هي وأندرادي في البرازيل في عام 2000. وقضيا أربع سنوات في الاحتجاز في انتظار المحاكمة بتهم جنائية تتعلق بالشبكة الجنسية المزعومة للأطفال.

الآن، في دعوى تريفي الخاصة ضد أندرادي، تدعي أن أندرادي بذل جهودًا كبيرة للتستر على إساءة معاملته لتريفي، وأنها أيضًا كانت "سجينة" له.

وتدعي أن أندرادي "ضربها بقبضتيه وجلدها بالأحزمة أو الكابلات". وتقول إنه تجسس عليها واغتصبها مرارا وتكرارا واستغل موهبتها لتحقيق الربح.

تنص الدعوى على ما يلي: "كان هناك العديد من النساء والفتيات الأخريات اللاتي سيطر عليهن أندرادي وأساء إليهن على مر السنين، لكن السيدة تريفي كانت نجمته الحقيقية - وبالتالي، الفتاة التي كان في أمس الحاجة إليها وأراد السيطرة عليها".

"بدلاً من أن تعيش أسلوب حياة الأثرياء والمشاهير الذي يمكن أن يتوقعه المرء من" مادونا المكسيكية "، كانت السيدة تريفي، غالبًا ما ترتدي ملابس قديمة، وتُجبر أحيانًا على النوم عارية لعدة أيام على أرضية الحمام الباردة."

"كانت هناك لعبة سادية يلعبها أندرادي: كان على تريفي أن تتحمل عددًا محددًا مسبقًا من الضربات وتتقبلها في صمت". "إذا صرخت، أو شهقت، أو أبدت أي علامة أخرى تدل على الأسى، فإن أندرادي سيتعامل مع ذلك باعتباره جريمة جديدة يعاقب عليها القانون، وسيبدأ الضرب من جديد منذ البداية".

"أثناء الضرب المذكور، فقدت تريفي وعيها. ثم استعادت وعيها على الأرض لتجد أندرادي فوقها يعتدي عليها جنسيًا. إن الاعتداء العقلي والجنسي وغير ذلك من الانتهاكات التي ارتكبها أندرادي دفعها في النهاية إلى محاولة الانتحار.

تدعي تريفي أيضًا أنها أُجبرت ذات مرة على السفر إلى الولايات المتحدة لإجراء عملية إجهاض، "للحفاظ على سرية إساءة معاملة [أندرادي]".

ولم يستجب أندرادي لدعوات الرد على الاتهامات الجديدة.