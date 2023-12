إيلاف: فاجأت الفنانة العراقية رحمة رياض جمهورها بإعلان خبر حملها الذي كان شائعة تنتظر التأكيد من خلال صورة نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي تجمعها بزوجها وتظهر بطنها المنتفخ.

وعلقت عليها قائلة: "فصل جديد راح نضيفه لقصة حبنا.. تمنولنا الخير واحنا نتمنى الكم سنة سعيدة كلها حب وفرح وسلام".

Adding a new chapter to our story!

فصل جديد راح نضيفه لقصة حبنا!🤰🏻📖👣



تمنولنا الخير واحنا نتمنى الكم سنة سعيدة كلها حب وفرح وسلام♥️🤲🏼#رحمة_رياض | #الكسندر_علوم