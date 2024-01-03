إيلاف: تستعد هيئة الأفلام لإطلاق النسخة الرابعة من برامج "صُناع الأفلام"، مطلع شهر يناير الحالي للعام 2024، وذلك في ظل مواصلتها لتعزيز المواهب السعودية في صناعة الأفلام، حيث أقامت النسخ السابقة من البرنامج أكثر من 62 دورة تدريبية، ودربت أكثر من 2430 متدربًا.

وتستهدف الهيئة في هذه النسخة من البرنامج تدريب 4000 شخص من المهتمين بصناعة الأفلام من المبتدئين والمحترفين، وتنفيذ 150 ورشة عمل تدريبية، وذلك في 13 منطقة من مناطق المملكة.

ويندرج كلا البرنامجين تحت ركيزة «تطوير المواهب»، وذلك للسعي في اكتشاف ودعم وتطوير المواهب المحلية في قطاع الأفلام والارتقاء بها إلى مستويات عالمية من خلال تدريبها على يد نخبة من صُناع الأفلام وبالتعاون مع عدد من المعاهد والجامعات العالمية والمحلية وبيوت الإنتاج السينمائي.

وتعتزم الهيئة إطلاق النسخة الأولى من "برنامج كادر"، الذي يُعنى بتوفير فرص تدريبية مهنية ميدانية لما يصل إلى 50 صانعًا وصانعة أفلام من محترفين وممارسين في السينما، مستهدفة بذلك تمكين المتدربين من أدوات السينما وتطويرهم في تخصصات متعددة ضمن صناعة الأفلام على مدى 21 يومًا، وذلك بالتعاون مع بيوت إنتاج عالمية ومن خلال تضمينهم في مشاريع سينمائية قائمة.

ويساهم ذلك في تقديم السينما المحلية بمعايير عالمية، وزيادة حضورها في المحافل السينمائية المختلفة على مستوى العالم. وتسعى هيئة الأفلام من خلال برامجها ومبادراتها إلى إتاحة فرص التدريب الاحترافي المُمكّن، والمساهمة في فتح آفاق جديدة من خلال تعزيز التواصل الفعّال بين صُناع الأفلام وخبراء الصناعة؛ لإبراز التنوّع المعرفي والفكري والاستفادة من خلاصة التجارب والخبرات المتراكمة بما يرتقي بصناعة السينما السعودية.