إيلاف: انتهى الفنان اللبناني عزيز عبدو من تصوير أغنيته الجديد والتي تحمل عنوان "لو يجي الليل" مع المخرجة رندلى قديح في اسطنبول. وهي باللهجة المصرية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى،وتوزيع هادي شرارة.

وأوضح عزيز عبدو أنه متحمس جداً ومتشوّق لعرض كليب أغنيته المصرية الجديدة أمام الجمهور في مصر والعالم العربي، والتي تحمل كلمات مميزة وأسلوب تلحيني جديد أبدع عمرو مصطفى فيها"، وأكد أنها أسلوب مختلف عما قدمه في السابق من أغنيات عربية وعالمية.

وكشف عبدو أن كليب أغنية "لو يجي الليل" تقرر أن يتم عرضه وطرحه عبر جميع المنصات المتخصصة والخاصة به الرسمية ومنهم قناته في "يوتيوب"، الى جانب القنوات الفضائية والإذاعية في في مصر والخليج والعالم العربي، وذلك في يوم 11 يناير الجاري، ليكون أول عمل يطرحه في العام الجديد 2024، من انتاج Soul sound Music في دبي.