إيلاف: يجتمع بطلا مسلسل Suits هارفي سبيكتور (غابرييل ماشت) ومايكل روس (باتريك آدامز)، كمقدمين لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب السنوية الحادية والثمانين يوم الأحد 7 يناير.

وبحسب مجلة فارايتي، تمت دعوة ممثلين آخرين من المسلسل للمشاركة في تقديم الجوائز جنبًا إلى جنب مع الثنائي أيضًا. ليس من الواضح من الذين تم الاتصال بهم، حيث لعبت دور البطولة في الدراما القانونية أيضًا كل من جينا توريس وسارة رافيرتي وميغان ماركل.

تم عرض مسلسل Suits من عام 2011 حتى عام 2019 ويتم بثه الآن على Peacock وNetflix. أصبح المسلسل واحدًا من أكثر الأعمال مشاهدة بشكل غير متوقع لعام 2023، حيث حطم الأرقام القياسية وحصل على الضوء الأخضر لمسلسل مشتق عنه جديد.

تحدثت رافيرتي مؤخرًا عن رد فعل الممثلين على عودة الشعبية المفاجئة للمسلسل بعد ايقافه بسنوات، حيث قالت لمجلة People: "أرسل شخص ما إحدى المقالات التي تقول" تم بث مليارات الدقائق، وكان الجميع مثل "انتظر، ماذا؟!"