إيلاف: سينتقل إنتاج جيمي لويد للمسرحية الموسيقية Sunset Boulevard لأندرو لويد ويبر، إلى برودواي من لندن، حيث يتم عرضها منذ سبتمبر، وستؤدي نيكول شيرزينغر دور نورما ديزموند.

سينضم إلى شيرزينغر في برودواي نجومها المشاركون في لندن: توم فرانسيس في دور جو جيليس، وغريس هودجيت يونغ في دور بيتي شيفر، وديفيد ثاكستون في دور ماكس فون مايرلينغ.

ولم يتم الإعلان بعد عن التواريخ المحددة والمسرح الذي سيتم عرض المسرحية فيه. ومن المقرر أن تنتهي عروض لندن في 6 يناير.

سيكون هذا أول ظهور لشيرزينغر في برودواي، والتي كانت سابقًا عضوًة في فرقة البوب The Pussycat Dolls. ولعبت سابقًا دور البطولة في فيلم Cats on the West End، للويد ويبر وظهرت كقاضية في برامج مثل X Factor وThe Masked Singer.

المسرحية الموسيقية، التي عُرضت لأول مرة في لندن عام 1993، مستوحاة من فيلم بيلي وايلدر عام 1950، وتدور أحداثه حول ديزموند، النجمة السينمائية السابقة، التي تطاردها ذكرياتها وأحلامها المهنية، بينما تأمل في العودة إلى الشاشة الكبيرة. فتشرك كاتب سيناريو مكافح (يلعب دوره فرانسيس) في هذا المسعى، لكن العلاقة بين الاثنين سرعان ما تصبح سامة حيث يتصارع كلاهما مع رغبتهما في الشهرة.

يشتهر العرض بموسيقى لويد ويبر، ويضم أغانٍ مثل As If We Never Said Goodbye، With One Look، The Perfect Year.



وقامت ممثلات شهيرات في السابق بدور ديزموند، بما في ذلك باتي لوبوني، وجلين كلوز وبيتي باكلي.