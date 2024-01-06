إيلاف: كشف المغني الأميركي مايكل بولتون أنه تم تشخيص إصابته مؤخرًا بورم في المخ وسيأخذ استراحة من جولته الفنية للتعافي من الجراحة.

شارك المغني الحائز على جائزة جرامي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الخبر قائلاً: “أريد أن أبدأ بتمنياتي للجميع بعام جديد سعيد وصحي للغاية! أريد أيضًا أن أشارككم أن عام 2023 وضعني أمام بعض التحديات غير المتوقعة على الإطلاق. وقبل العطلة مباشرة، تم اكتشاف إصابتي بورم في المخ، مما تطلب عملية جراحية فورية. وبفضل فريقي الطبي المذهل، كانت الجراحة ناجحة. أنا الآن أتعافى في المنزل محاط بالحب والدعم الهائلين من عائلتي”.

وأضاف بولتون أنه سيأخذ "استراحة مؤقتة" من جولته الفنية لتركيز "وقته وطاقته" على التعافي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكتب المغني المحبوب: "أصعب شيء بالنسبة لي دائمًا أن أخيب ظن معجبي أو أؤجل عرضًا، لكن ليس لدي أدنى شك في أنني أعمل بجد لتسريع تعافيي والعودة إلى الأداء قريبًا". "أنا ممتن جدًا لكل الحب والدعم الذي أظهرتموه لي بسخاء على مر السنين. اعلم أنني أحتفظ برسائلكم الإيجابية في قلبي، وسأقدم لكم المزيد من التحديثات في أقرب وقت ممكن. الكثير من الحب دائمًا، MB."

ولم يكشف بولتون عن المدة التي يتوقع أن يتوقف فيها عن الأداء، على الرغم من أنه كان لديه العديد من العروض القادمة المقررة في جميع أنحاء الولايات المتحدة قبل التوجه إلى أوروبا في الربيع.

وفي العام الماضي، أصدر الفنان ألبومين جديدين هما Spark of Light وChristmas Time. وأخبر موقع Billboard سابقًا أنه بدأ في كتابة الأغاني لـ Spark of Light أثناء جائحة كوفيد-19 لأنه أراد مشاركة شيء جميل خلال الأوقات الصعبة.

"شعرت بمسؤولية مساعدة الناس على الشعور بالشرارة في حياتهم. وقال للمنفذ: "الموسيقى قوية جدًا بهذه الطريقة". "نحن جميعًا مترابطون إنسانيًا؛ نحن في حاجة ماسة إلى بعض الضوء. لقد أصبح هذا هو موضوع العمل كل يوم: “كيف نجعل [الموسيقى] تجعل الآخرين يشعرون بالتحسن؟”