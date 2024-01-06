إيلاف: أفادت تقارير صحفية نقلاً عن مسؤولين إن الممثل الأمريكي كريستيان أوليفر وابنتيه لقوا حتفهم في منطقة البحر الكاريبي بعد أن "سقطت الطائرة التي كانوا يستقلونها في المحيط" بعد لحظات من إقلاعها من جزيرة في سانت فنسنت وجزر غرينادين.

وقالت قوة الشرطة الملكية في سانت فنسنت وجزر غرينادين (RSVGPF) إن الطائرة الصغيرة ذات المحرك الواحد التي يملكها ويقودها روبرت ساكس، المقيم في جزيرة بيكيا، تحطمت في البحر على بعد ميل بحري واحد غرب جزيرة بيتي. نيفيس حوالي منتصف نهار الخميس.

وقالت الشرطة في منشور على فيسبوك: "إنطلقت الطائرة جوا من مطار جي إف ميتشل في باجيت فارم حوالي الساعة 12:11 ظهرا متجهة إلى سانت لوسيا كوجهة نهائية لها. وبعد لحظات من إقلاعها، واجهت الطائرة صعوبات وسقطت في المحيط".

حددت الشرطة هوية الضحايا وهم ساكس وركابه الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة: كريستيان وبناته ماديتا، 10 أعوام، وأنيك، 12 عامًا.

كليبسر، الذي يحمل الاسم الفني كريستيان أوليفر وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، "عمل مع أمثال ستيفن سودربيرغ في The Good German أمام كيت بلانشيت وجورج كلوني، وبريان سينجر وتوم كروز في Valkyrie والإختين واتشوسكي في Sense8. ظهر الممثل أيضًا في فيلم مقتبس عام 1995 عن سلسلة الكتب الشهيرة "The Baby-Sitters Club".

في أحدث منشور له على Instagram قبل أربعة أيام، شارك أوليفر صورة لأشخاص مجتمعين على الشاطئ وكتب: "تحية من مكان ما في الجنة! إلى المجتمع والحب... ها نحن قادمون في عام 2024!"