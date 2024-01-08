إيلاف: صدرت أحدث أغنيات النجمة العراقية شذى حسون بعنوان "ما خذاك الوقت" من كلمات سمر البحرينية والحان وتوزيع عبدالله عبدالمجيد، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز. تم تصويرها في دبي تحت إدارة المخرج عادل سرحان.

وشكلت عودتها للهجة الخليجية بعد غياب، حيث قدمت في أغنيتيها الأخيرتين "حلم عمري" و "على ما أظن" اللهجة المصرية.

أغنية "ما خذاك الوقت" من اللون الغنائي الدارمي، وتناولت موضوع الخيانة بطريقة جديدة.

واختارت حسون أن تبدأ العام الجديد بأغنية "ما خذاك الوقت" على أن تطرح خلال الأسابيع القادمة أغنيتها الخليجية الثانية بعنوان "كان واضح".