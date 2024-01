تداولت بعض المواقع عبر الإنترنت شائعة تربط الممثلة الأميركية ميريل ستريب بزميلها مارتن شورت عاطفياً، زاعمة انهما يتواعدان حالياً.

لكن مارتن شورت قرر أن يضع حداً لذلك قائلًا إنه لا توجد رومانسية هنا.

حيث أكد أحد ممثلي شورت لموقع TMZ إن مارتن وميريل لا يتواعدان، وهما مجرد صديقين حميمين - لا أكثر.

يأتي ذلك بعد أن شارك النجمان في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في نهاية هذا الأسبوع - حيث شوهدا وهما يتسكعان معًا ويبدوان مرتاحين في الصور.



بالطبع تجددت صداقتهماعندما انضمت ستريب مؤخرًا الى فريق عمل مسلسل مارتي الناجح Only Murders in the Building والمفارقة أنهما يرتبطان عاطفياً في المسلسل.

يذكر أن ستريب كانت قد أعلنت في أواخر العام الماضي أنها وزوجها دون جومر قد انفصلا منذ سنوات ... مشيرة إلى أنهما لم يعودا مرتبطين عاطفياً.