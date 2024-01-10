إيلاف من بيروت: أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمي عن إصابة الفنان الإسرائيلي الشهير "عيدان عميدي" بجروح خطيرة في معركة بقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديا إسرائيليا، وهو ممثل في المسلسل الإسرائيلي الشهير “فوضى” الذي يعرض على نتفليكس، أصيب بجروح خطيرة عندما انفجرت شاحنة مملوءة بالمتفجرات في منطقة البريج بوسط غزة يوم الاثنين.

وتم نقل الممثل (35 عاما)، المعروف أيضا في إسرائيل كملحن وكاتب أغاني ومغني بوب، جوا إلى مستشفى شيبا في تل هشومير قرب تل أبيب، حيث خضع لعملية جراحية واسعة النطاق لإزالة الشظايا من جسده. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حالته تحسنت الآن ومن المتوقع أن يتعافى.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ستة جنود قتلوا في انفجار الشاحنة وأصيب ثمانية آخرون، من بينهم عميدي. وقال الأدميرال دانييل هاغاري، كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، إنه على الرغم من أن السبب الدقيق للانفجار لم يتم تحديده حتى مساء الثلاثاء، إلا أن التحقيق الأولي أشار إلى أنه نجم عن غير قصد بنيران دبابة إسرائيلية.

وقد عمل عميدي كجندي احتياطي منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل. في ذلك الوقت، كتب على حسابه على إنستغرام أنه سيتخلى عن الأداء أو الغناء لمدة عام من أجل البقاء في القتال، قائلا إن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لحماية الإسرائيليين في الجنوب والشمال، حيث عبر الحدود وتصاعدت الهجمات مع جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.

وكتب: “أي شيء آخر غير القضاء على حماس في غزة واقتلاع حزب الله في جنوب لبنان يشكل خطرا مباشرا على أطفالنا”.

آخر فيديو نشره عبر حسابه على إنستغرام يظهره وهو يقوم بالعد التنازلي قبل تفجير هدف وإهداءه لضحايا 7 أكتوبر واثنين من رفاقه الذين قتلوا في القتال. ويقول في الفيديو: “سننتقم لدمائهم”.

فوضى

في مسلسل "فوضى"، الذي تم بثه لمدة أربعة مواسم على Netflix، يلعب عميدي دور ساغي تسور، الوافد الجديد إلى وحدة النخبة الإسرائيلية لمكافحة الإرهاب التي تتخفى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستخدمة طلاقة المقاتلين في اللغة العربية وإلمامهم بالثقافة المحلية. للاختلاط ومطاردة الإرهابيين.

صعد عميدي إلى الشهرة في عام 2010 بعد ظهوره في البرنامج التلفزيوني الإسرائيلي الشهير “A Star Is Born”، حيث أدى أغنيته “The Pain of Warriors”، التي حققت نجاحًا فوريًا.

الأغنية مكتوبة على شكل رسالة من جندي على الخطوط الأمامية إلى حبيبته، وتكشف مقدار ما كان يخفيه عنها، “كل الكوابيس والصراخ والدماء على الزي العسكري”.

وحصلت أغنيات له على جائزة "أغنية السنة" في 2011 و2013.