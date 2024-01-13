إيلاف من بيروت: أطلق الفنان عزيز عبدو أحدث أغنياته المنفردة المصورة "لو يجي الليل" من ألحان الفنان و الملحن المصري عمرو مصطفى، كلمات الشاعر المصري مصطفى ناصر، وتوزيع اللبناني هادي شرارة، ونتاج استوديوهات Soul sound Music في دبي .. وإخراج رندلى قديح التي استطاعت اظهاره بأداء تمثيلي محترف ضمن أحداث الكليب الذي احتوى على قصة رومانسية عاطفية ضمن احداث الحركة والعشق والخيال.

وتقول الأغنية في مطلعها:

اه لو يجي الليل .. والاقي فجأة قصادي عينيه

يخلولي الليل .. مفيش ليل اتعاش قبليه

يطول بينا الليل .. اه لو ليلي يطوّل بيه

ده انا سنين مستني الاقيه

اه لو يجي الليل .. والاقي نفسي بقيت وياه

يروح ليل يجي ليل .. وانا بقالي ليالي معاه

كفاية عندي الليل .. يفوت بعد ما قلبي لقاه

ليالي عمري شوية عليه..



