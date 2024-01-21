إيلاف من الرياض: فاجأت الفنانة نجاة الصغيرة الحضور في مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية الرياض بإطلالتها على المسرح خلال فعاليات توزيع جوائز مهرجان جوي أواردز في دورته الرابعة وذلك بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.

غنت الفنانة نجاة الصغيرة "عيون القلب" وسط تفاعل كبير من الجمهور، وتسلمت تكريمًا خاصًا من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية.

وأحيا الحفل نخبة من نجوم الغناء والموسيقى من بينهم المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب، غلوريا جاينور، بيبي ريكسا، واختتمه الفنان المصري عمرو دياب.

مفاجأة الحفل ، ظهور نادر جداً للسيدة نجاة الصغيرة بعد أكثر من ٢٠ عام من آخر ظهور لها .



- أي مستحيل ممكن أن يتحقق فقط في #موسم_lلرياض ❤️🇸🇦



#JoyAwards#جوي_اوورد #Riyadh_season @Turki_alalshikh pic.twitter.com/GRatA2wSN6 — عبدالإله المالكي (@abdul14067) January 20, 2024

وكان من أبرز المكرمين في حفل جوائز Joy Awards، الفنان المصري عادل إمام، بجائزة "زعيم الفن العربي"، وتسلم التكريم نجلاه رامي ومحمد، اللذان طمأنا الجمهور في تصريح لقناة MBC على السجادة الخزامية قبيل انطلاقة الحفل، أن "الزعيم" بحالة صحية جيدة، وقال رامي إن والده "قرر أن يتفرغ للحياة الأسرية معنا ومع الأحفاد"، وأكد محمد أنه يجالس أحفاده طوال الوقت.

وكرّم بجائزة "الإنجاز مدى الحياة" كلٌ من هوبكنز، و كوستنر، المنتج والمؤلف الموسيقي كوينسي جونز، منى واصف، إسعاد يونس، الممثل السعودي علي المدفع، المغني والملحن السعودي رابح صقر.

وتم تكريم عازف البيانو الصيني لانغ لانغ، ومصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، وحازت الممثلة والمنتجة و المخرجة والناشطة إيفا لونغوريا جائزة "شخصية العام".

كما فاز بجائزة "صناع الترفيه الفخرية" المخرج زاك سنايدر، الممثل زاك سنايدر، الممثلة الهندية عليا بهات، الفنان الكويتي محمد المنصور، المطربة اللبنانية نجوى كرم، المايسترو المصري وليد فايد، وصناع المسلسل المصري "تحت الوصاية".

وتوزعت باقي جوائز Joy Awards 2024، بحسب تصويت الجمهور، على النحو التالي:

- "الفنانة المفضلة": أصالة.

- "الفنان المفضل": عايض.

- "الممثل المفضل": عن فئة الأفلام: كريم عبد العزيز.

- "الممثلة المفضلة" عن فئة الأفلام: نيللي كريم.

- "الممثلة المفضلة" عن فئة المسلسلات: رهف محمد.

- "الممثل المفضل" عن فئة المسلسلات: سعد عزيز.

- "الوجه الجديد المفضل" عن فئة الموسيقى: طلال سالم.

- "الوجه الجديد المفضل" عن فئة المسلسلات: وليد قشران.

- "المسلسل المفضل": كريستال.

- "الفيلم المفضل": سطّار.

- "الأغنية المفضلة" : "ياليل ويالعين" للـشامي.

- "الرياضية المفضلة": أُنس جابر.

- "الرياضي المفضل": عبد الله الربيعة.

- "المؤثر المفضل": أحمد القحطاني الشهير بـ"شونق بونق".

- "المؤثرة المفضلة": بيبي عبد المحسن.